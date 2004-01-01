Доля агроинвестиций с господдержкой выросла до 46%

Объем инвестиций в основной капитал АПК в этом год составит 611,5 млрд руб. против 588 млрд руб. в 2016-м, оценил Минсельхоз. При этом доля вложений с господдержкой увеличится с 26% до 46%, рассказал замглавы агроведомства Игорь Кузин в ходе конференции «Агрохолдинги России-2017», организованной «Агроинвестором». В 2014—2015 годы доля инвестиций, обеспеченных господдержкой составляла 36−38%, напомнил замминистра.



«На инвестиционную активность в первую очередь оказывает влияние рентабельность вложения средств. Любой инвестор заинтересован в получении прибыли, и основную роль здесь играет стоимость привлекаемых финансовых ресурсов, а на нее — ключевая ставка ЦБ, — пояснил Кузин. — В последние годы индекс инвестиций в основной капитал очень сильно реагирует на изменение ключевой ставки: при достаточно серьезном ее скачке до 17% в 2014 году, индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2015-м снизился на 12,5%". При этом Кузин отметил, что повышение ставки сильнее повлияло на вложения в агросекторе, чем в целом по экономике, где отмечалось сокращение инвестиций на 10,1%. По его словам, это говорит о большей подверженности отрасли внешним факторам и более динамичном отношении инвесторов к изменяющимся условиям. Тем не менее, благодаря последовательному снижению ключевой ставки их интерес к АПК остается стабильным, и привлекательность АПК растет.



В этом году драйвером вложений в агросектор в частности стало изменение механизма господдержки. «В этом году мы перешли на льготную систему кредитования. В отрасль были направлены беспрецедентные объемы господдержки, что позволило довести объем обеспеченных ей инвестиций до 280,2 млрд руб.», — подчеркнул Кузин. Для сравнения, в 2016-м инвестиции с господдержкой составили 152,7 млрд руб.



На стимулирование инвестиционной деятельности в АПК в этом году пошло 35% от общего объема финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства — 85,2 млрд руб. «В 2018 году объем господдержки сохранится на уровне 2017-го и составит 242 млрд руб., в том числе 85,5 млр руб. будет направлено на поддержание инвестиционной деятельности. Это позволит гарантировать выполнение обязательств по субсидированию принятых кредитов как по старой, так и новой схеме», — заверил замминистра. Новая система льготного кредитования привлекает как крупных, так и небольших инвесторов, обратил внимание Кузин. Так, в этом году более 50% заявок были на суммы до 10 млн руб.



В следующем году на льготные инвестиционные кредиты будет направлено 33,2 млрд руб. субсидий, при этом государство продолжил субсидировать кредиты, полученные до 2017 года, напомнил Кузин. На эти цели предусмотрено 52,2 млрд руб. «В 2017 году Минсельхоз согласовал 3185 заявок на получение льготных инвесткредитов на сумму 503,8 млрд руб., — привел данные чиновник. — Годом ранее по старой схеме были отобраны кредитные соглашения примерно на 130 млрд руб.». При этом он добавил, что государство не сможет ежегодно наращивать обязательства такими темпами, поэтому сейчас особенно актуальной становится выделение господдержки тем отраслям, которые больше в ней нуждаются.



В этом году примерно 30% льготных инвесткредитов было получено на реализацию проектов в животноводстве, 24% — в тепличном овощеводстве, 16% — в растениеводстве, 15% — в молочном скотоводстве, 14% — на проекты переработки продукции растениеводства и животноводства. «Из такого распределения следует, что сейчас инвесторы в первую очередь интересуются производством первичной продукции, и в ближайшие годы, скорее всего, мы можем столкнуться с дефицитом перерабатывающих мощностей, что напрямую скажется на нашей конкурентоспособности», — предупредил Кузин. Он также отметил, что внутренний рынок практически насытился с точки зрения потребления, и сейчас перед агросектором стоит задача развития экспорта. Причем нужно вывозить продукцию с максимальной долей добавленной стоимости, а это можно сделать только внедряя глубокую переработку и новые качественные методы производства готовой продукции.



Тем не менее, сырьевой сектор по-прежнему остается главным приоритетом, поскольку это фундамент развития отрасли, акцентировал Кузин. На второе место Минсельхоз ставит формирование эффективной логистической инфраструктуры, чтобы сырье могло доставляться до переработки, а готовая продукция — распределяться конечным потребителям. Третий приоритет — развитие современных перерабатывающих мощностей, которые позволят формировать добавленную стоимость продукции, а их территориальное распределение — рационально использовать сырьевые ресурсы, обеспечив при этом удовлетворение спроса как внутреннего, так и внешнего рынков. Четвертым и пятым приоритетами Минсельхоз называет развитие экспорта и интенсификацию производства.

