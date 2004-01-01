«Русская аквакультура» выручила на SPO только 1 млрд рублей

«Русская аквакультура» в ходе вторичного публичного размещения акций (SPO), которое завершилось вчера на «Московской бирже», привлекла чуть более 1 млрд руб. Компания продала 8,34 млн новых акций по 120 руб. каждая. Рыночная капитализация по цене размещения составила 10,5 млрд руб. Free float достиг примерно 9% от увеличенного акционерного капитала против 5% ранее. Крупнейший акционер «Русской аквакультуры» — брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев — приобрел 3,31 млн новых акций примерно на 397,2 млн руб. Его доля в компании составила почти 41,4 млн бумаг или 47,1% от увеличенного акционерного капитала, говорится в сообщении компании. До SPO он владел 47,85%.



Изначально компания рассчитывала выручить примерно 2 млрд руб., предложив инвесторам 16,7 млн бумаг. По мнению аналитика «Алор Брокер» Кирилла Яковенко, «Русская аквакультура» не смогла привлечь планируемую сумму, поскольку период 2013—2015 годов был для нее неудачным. В частности, в 2015-м компания лишилась примерно 70% рыбы из-за распространения заболевания на фермах, ранее продала бизнес по производству готовой продукции. В итоге после двух лет убытков (в сумме 2,4 млрд руб.) она получила прибыль (2,1 млрд руб.) только в прошлом году. «Видимо, для инвесторов это стало ключевым фактором, — предполагает Яковенко. — Возможно, компании стоило размещаться годом позже, после завершения ее входа в капитал завода «Три ручья», в цехах которого она сейчас перерабатывает свою рыбу. Все-таки для инвесторов важно, чтобы у компании, в акции которой они вкладываются, были собственные, а не арендуемые мощности». В ноябре «Русская аквакультура» сообщала, что приобрела опцион на заключение договора о покупке 40% предприятия «Три ручья» в Мурманской области, с которым сотрудничала в последние два года. Его мощность по переработке составляет 25 тыс. т в год, к 2025-му ее планируется увеличить до 30 тыс. т.



«В целом, изначально мы не ожидали от «Русской аквакультуры» выполнения поставленного плана, еще в ноябре, когда менеджмент компании определил стоимость одной бумаги в размере 120 руб. за штуку, рынок оценил это решение предвзято, тогда это было на 9% выше нижней границы ценового диапазона», — прокомментировал «Агроинвестору» Яковенко. По его словам, сейчас инвесторам, скорее, интересны не конкретные отрасли АПК, а только те сегменты, которые регулярно генерируют успешные финансовые показатели. «Рыбная отрасль в лице «Русской аквакультуры» явно не входит в зону этих интересов, очевидно, что одних оптимистичных прогнозов о планируемом росте производства рыбы недостаточно. Необходимо хотя бы три года подряд показывать стабильный рост», — отметил он.



По словам гендиректора «Русской аквакультуры» Ильи Соснова, привлеченные средства пойдут на поддержание роста бизнеса и реализацию ряда стратегических целей. Так, согласно презентации для инвесторов, к 2025 году компания рассчитывает выращивать 33 тыс. т атлантического лосося в год, при этом она отмечает, что потенциальный объем его производства в России ограничен 50 тыс. т в год. Это связано с наличием акваторий с подходящими природными условиями. Долгосрочная стратегия развития компании также предполагает создание собственного производства кормов и малька и первичную переработку продукции. Как ранее писал «Агроинвестор», в этом году «Русская аквакультура» купила два завода в Норвегии по производству малька радужной форели и атлантического лосося, которые позволят обеспечить значительную часть потребностей компании в посадочном материале. В будущем она рассчитывать перенять норвежские технологии, чтобы использовать их при строительстве собственных мальковых заводов в России. «Русская аквакультура» прогнозирует, что рынок лососевых восстановится после кризиса и ее доля на нем увеличится с 8% в прошлом году до 26% в 2025-м. Соснов также добавил, что компания заинтересована в диверсификации и расширении источников финансирования, в том числе за счет дальнейшего привлечения инвесторов в капитал.



«Русская Аквакультура» — крупнейший производитель аквакультурной рыбы в России. Компания выращивает лосось в Баренцевом море (четыре действующие фермы) и форель в Карелии (четыре действующих рыбоводных участка). По итогам 2016 года объем реализации рыбы составил 5,3 тыс. т против 2,7 тыс. т в 2015-м. Выручка увеличилась с 864,8 млн руб. до 2,47 млрд руб. В планах на 2017-й — вылов не менее 10 тыс. т лосося и 1 тыс. т форели, говорилось в отчете компании за 2016 год. За цикл с августа прошлого года по август этого вылов превысил 14,5 тыс. т, следует из презентации для инвесторов. Максимальная мощность производства в Мурманске оценивается в 40 тыс. т, в Карелии — в 2 тыс. т. Выручка компании в первом полугодии 2017 года выросла в 9,4 раза относительно аналогичного периода 2016-го, до 3,34 млрд руб., чистая прибыль составила 57,7 млн руб.



По данным «Московской биржи» на 12 часов 12 декабря, капитализация «Русской аквакультуры» составила 12,96 млрд руб. Стоимость акции — 147,5 руб. против 133,5 руб. на закрытии накануне вечером.

