Банкир Роман Авдеев продал холдинг «Агронова-Л»

Концерн «Россиум», управляющий активами основного владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева, продал липецкий агрохолдинг «Агронова-Л», под контролем которого находится 100 тыс. га в Тверской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской областях. Как говорится в сообщении ООО «Агронова-Л» (головная структура агрохолдинга), 46,81% компании перешло под управление АО «Мегаинвест», а 53,18% — АО «Вегаинвест». Дата закрытия сделки — 22 декабря 2017 года. «Мегаинвест» и «Вегаинвест» созданы в феврале 2016 года и, по данным kartoteka.ru, на 100% принадлежат закрытому паевому инвестфонду «Коммерческие инвестиции», который входит в группу компаний «Регион» Сергея Сударикова.



Роман Авдеев приобрел «Агронову-Л» в конце прошлого года — прямой контроль над 99,99% активов перешел «Россиуму» 30 декабря 2016-го. Однако, как сообщил Авдеев «Коммерсанту», актив имел нестратегическое значение для «Россиума», и он решил продать этот бизнес, так как покупатель предложил хорошую цену. В октябре структуры «Россиума» также вышли из капитала германской Ekosem-Agrar GmbH — головной компании российского агрохолдинга «ЭкоНива». Стоимость сделок не раскрывается.



Группа «Агронова-Л» зарегистрирована в декабре 2009 года, основными направлениями ее деятельности являются растениеводство и разведение КРС с последующей продажей молока и мяса. Согласно консолидированному отчету группы, выручка в 2016 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 250 млн руб., в первом полугодии 2017-го выручка снизилась на 14% до 988 млн руб. и был зафиксирован чистый убыток в 37 млн руб. К 30 июня 2017 года активы «Агроновы-Л» оценивались в 8,8 млрд руб., обязательства — в 7,5 млрд руб.



Как следует из отчетности, у агрохолдинга пять дочерних структур, две из которых («Агро Виста Тамбов» и «Лебедянское») занимаются растениеводством, три (агрокомплекс «Рассвет», «Клинагро» и «Разбердеевское») — животноводством. В 2016 году холдинг произвел 68 тыс. т пшеницы, 150 тыс. т сахарной свеклы, 33 тыс. т ячменя, 28 тыс. т кукурузы и 17 тыс. т подсолнечника. Позднее, в декабре 2016-го, группа приобрела еще 32,7 тыс. га сельхозугодий в Московской, Владимирской, Тверской и Рязанской областях, указано в отчете за прошлый год. К 30 июня 2017-го у «Агроновы-Л» также было 5,4 тыс. голов КРС голштинской и холмогорской пород и 471 голов овец романовской породы. Животноводческий бизнес в январе-июне принес группе убыток до налогообложения в размере 9 млн руб., растениеводческий — прибыль в 50 млн руб.



Продажа «Агроновы-Л» выглядит логичной в свете стратегии «Россиума» по избавлению от непрофильных сельскохозяйственных активов, отмечает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Возможную сумму сделки он оценивает в 4−5 млрд руб., исходя из размеров земельного банка компании и стада крупного рогатого скота. «При этом не исключается, что продажа могла пройти с дисконтом, так как в первом полугодии «Агронова-Л» получила убытки», — прокомментировал Лукашов «Агроинвестору». В конце прошлого года вице-президент инвесткомпании «Атон» Иван Николаев оценивал активы «Агроновы-Л» в 5−6 млрд руб. При этом он отмечал, что в растениеводстве сейчас остается пространство для развития, поэтому в него идут инвесторы, в том числе непрофильные. «Сейчас любое производство продуктов питания, в том числе сельхозпроизводство, является вполне привлекательным для инвесторов. Оно показывает высокую, двузначную доходность, поэтому инвесторы готовы здесь вкладывать», — замечал Николаев.



Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко, в свою очередь, не иключает, что активы «Агроновы-Л» могут обладать особенностями, из-за которых владелец решил его продать через год после приобретения и из-за которых покупатель оказался готов его приобрести, вероятно, потребовав скидку. «Во-первых, убыточность в последнем отчетном периоде — это плохой признак для инвестора, хотя, с другой стороны, убыток может быть «бумажным», может быть следствием политики бухгалтерского учета в компании. Во-вторых, наличие большого числа земельных участков: их все нужно смотреть, какие-то могут быть ликвидными, какие-то — абсолютно неликвидными», — сказал «Агроинвестору» Яковенко.



ГК «Регион» основана в 1995 году и, по данным RAEX, по итогам третьего квартала этого года входила в топ-5 крупнейших управляющих компаний России по общему объему средств в управлении (346 млрд руб.). Группа специализируется на инвестициях в финансовый сектор, управлении средствами пенсионных накоплений, вложениях в недвижимость и т. д. По данным «Коммерсанта», «Регион» считается близкой «Роснефти»: управляет пенсионными средствами НПФ нефтяной компании, является организатором размещений ее облигаций, совместно с «Роснефтью» участвует в ряде компаний.



«Россиум» создан в 2006 году, фокусируется на инвестициях на финансовом рынке, в девелопменте, добыче природных ресурсов, коммерческой недвижимости и фармацевтике. У «Региона» и «Россиума» есть и совместные проекты. Так, ранее в этом году 18% девелоперской компании «Инград» (управляется «Россиумом») получила структура «Региона» за 7,5 млрд руб. Кроме того, с июня 2017 года председатель совета директоров «Региона» Сергей Менжинский входит в наблюдательный совет Московского кредитного банка Романа Авдеева.

