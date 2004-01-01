 Банкир Роман Авдеев продал холдинг «Агронова-Л» — Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
57.72
eur
68.524
moex
2095.21
brent
64.97
пшеница
424.4
сахар
14.6

Инвестиции
Банкир Роман Авдеев продал холдинг «Агронова-Л»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
Под управлением компании 100 тысяч гектаров в центральных регионах страны
В первом полугодии «Агронова-Л» зафиксировала чистый убыток в 37 млн рублей
Фото: М. Стулов

Концерн «Россиум», управляющий активами основного владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева, продал липецкий агрохолдинг «Агронова-Л», под контролем которого находится 100 тыс. га в Тверской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской областях. Как говорится в сообщении ООО «Агронова-Л» (головная структура агрохолдинга), 46,81% компании перешло под управление АО «Мегаинвест», а 53,18% — АО «Вегаинвест». Дата закрытия сделки — 22 декабря 2017 года. «Мегаинвест» и «Вегаинвест» созданы в феврале 2016 года и, по данным kartoteka.ru, на 100% принадлежат закрытому паевому инвестфонду «Коммерческие инвестиции», который входит в группу компаний «Регион» Сергея Сударикова.

Роман Авдеев приобрел «Агронову-Л» в конце прошлого года — прямой контроль над 99,99% активов перешел «Россиуму» 30 декабря 2016-го. Однако, как сообщил Авдеев «Коммерсанту», актив имел нестратегическое значение для «Россиума», и он решил продать этот бизнес, так как покупатель предложил хорошую цену. В октябре структуры «Россиума» также вышли из капитала германской Ekosem-Agrar GmbH — головной компании российского агрохолдинга «ЭкоНива». Стоимость сделок не раскрывается.

Группа «Агронова-Л» зарегистрирована в декабре 2009 года, основными направлениями ее деятельности являются растениеводство и разведение КРС с последующей продажей молока и мяса. Согласно консолидированному отчету группы, выручка в 2016 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 250 млн руб., в первом полугодии 2017-го выручка снизилась на 14% до 988 млн руб. и был зафиксирован чистый убыток в 37 млн руб. К 30 июня 2017 года активы «Агроновы-Л» оценивались в 8,8 млрд руб., обязательства — в 7,5 млрд руб.

Как следует из отчетности, у агрохолдинга пять дочерних структур, две из которых («Агро Виста Тамбов» и «Лебедянское») занимаются растениеводством, три (агрокомплекс «Рассвет», «Клинагро» и «Разбердеевское») — животноводством. В 2016 году холдинг произвел 68 тыс. т пшеницы, 150 тыс. т сахарной свеклы, 33 тыс. т ячменя, 28 тыс. т кукурузы и 17 тыс. т подсолнечника. Позднее, в декабре 2016-го, группа приобрела еще 32,7 тыс. га сельхозугодий в Московской, Владимирской, Тверской и Рязанской областях, указано в отчете за прошлый год. К 30 июня 2017-го у «Агроновы-Л» также было 5,4 тыс. голов КРС голштинской и холмогорской пород и 471 голов овец романовской породы. Животноводческий бизнес в январе-июне принес группе убыток до налогообложения в размере 9 млн руб., растениеводческий — прибыль в 50 млн руб.

Продажа «Агроновы-Л» выглядит логичной в свете стратегии «Россиума» по избавлению от непрофильных сельскохозяйственных активов, отмечает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Возможную сумму сделки он оценивает в 4−5 млрд руб., исходя из размеров земельного банка компании и стада крупного рогатого скота. «При этом не исключается, что продажа могла пройти с дисконтом, так как в первом полугодии «Агронова-Л» получила убытки», — прокомментировал Лукашов «Агроинвестору». В конце прошлого года вице-президент инвесткомпании «Атон» Иван Николаев оценивал активы «Агроновы-Л» в 5−6 млрд руб. При этом он отмечал, что в растениеводстве сейчас остается пространство для развития, поэтому в него идут инвесторы, в том числе непрофильные. «Сейчас любое производство продуктов питания, в том числе сельхозпроизводство, является вполне привлекательным для инвесторов. Оно показывает высокую, двузначную доходность, поэтому инвесторы готовы здесь вкладывать», — замечал Николаев.

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко, в свою очередь, не иключает, что активы «Агроновы-Л» могут обладать особенностями, из-за которых владелец решил его продать через год после приобретения и из-за которых покупатель оказался готов его приобрести, вероятно, потребовав скидку. «Во-первых, убыточность в последнем отчетном периоде — это плохой признак для инвестора, хотя, с другой стороны, убыток может быть «бумажным», может быть следствием политики бухгалтерского учета в компании. Во-вторых, наличие большого числа земельных участков: их все нужно смотреть, какие-то могут быть ликвидными, какие-то — абсолютно неликвидными», — сказал «Агроинвестору» Яковенко.

ГК «Регион» основана в 1995 году и, по данным RAEX, по итогам третьего квартала этого года входила в топ-5 крупнейших управляющих компаний России по общему объему средств в управлении (346 млрд руб.). Группа специализируется на инвестициях в финансовый сектор, управлении средствами пенсионных накоплений, вложениях в недвижимость и т. д. По данным «Коммерсанта», «Регион» считается близкой «Роснефти»: управляет пенсионными средствами НПФ нефтяной компании, является организатором размещений ее облигаций, совместно с «Роснефтью» участвует в ряде компаний.

«Россиум» создан в 2006 году, фокусируется на инвестициях на финансовом рынке, в девелопменте, добыче природных ресурсов, коммерческой недвижимости и фармацевтике. У «Региона» и «Россиума» есть и совместные проекты. Так, ранее в этом году 18% девелоперской компании «Инград» (управляется «Россиумом») получила структура «Региона» за 7,5 млрд руб. Кроме того, с июня 2017 года председатель совета директоров «Региона» Сергей Менжинский входит в наблюдательный совет Московского кредитного банка Романа Авдеева.

Статьи по теме
Банкир Роман Авдеев купил липецкий агрохолдинг
Банкир Роман Авдеев продал долю в «ЭкоНиве»
Слияния на миллиард
Крупнейшие мировые сделки M&A в агросекторе
Больше слов, меньше денег. В 2017 году объявлено агропроектов на полтриллиона рублей
Инна Ганенко
Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией