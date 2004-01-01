Как в 2017 году работала система льготного кредитования АПК

Год назад изменились правила господдержки АПК, одним из нововведений стал переход к системе льготного кредитования. Если раньше сельхозпроизводители выплачивали банкам всю ставку по кредитам, а затее ждали, когда Минсельхоз перечислит субсидии, то с 2017 года они могут взять кредиты не более чем под 5% годовых, а субсидии от агроведомства получают банки. В завершившемся году на субсидирование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов изначально было предусмотрено 21,3 млрд руб., летом правительство добавило еще 4,08 млрд руб. Тем не менее, почти сразу после старта новой программы участники рынка начали говорить о нехватке дешевых денег.



«Агроинвестор» опросил представителей агросектора, попросив оценить работу системы льготного кредитования в прошлом году. Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) не смогла получить ни одного льготного кредита, поскольку лимиты были недостаточными, и деньги быстро разобрали. Краткосрочные кредиты по коммерческой ставке стоили в среднем 11,5% годовых, ставки по инвестиционным были примерно на 1% выше, что не дороже, чем в 2016 году, уточняет гендиректор компании Александр Неженец. Если в 2018-м льготные кредиты сохранятся, агрофирма будет пытаться их получить. Хотя больше надежд руководитель возлагает на то, что продолжит снижаться ключевая ставка ЦБ, а вслед за ней — и стоимость кредитов.



Свердловский «Старт» тоже не смог привлечь льготное кредитование из-за ограниченного объема лимитов. Достаточно заявиться одному крупному игроку, и все остальные участники рынка остаются без льготных кредитов, отмечает финансовый директор компании Евгений Коковин. Предприятие брало деньги по коммерческой ставке, эффективная при этом была на уровне 13%, тогда как в 2016 году благодаря субсидированию она могла составлять около 1%. Кроме того, из-за введения системы льготного кредитования пострадали производители, которые кредитовались через сельскохозяйственные потребительские кооперативы, и эти займы также субсидировались, обращает внимание руководитель. По его мнению, новая система в первую очередь предполагает сокращение господдержки отрасли. Раньше фактически не было ограничений по привлечению кредитов: они субсидировались если не в текущем, то в следующем году. Сейчас же, если лимиты закончились, льготный кредит просто не выдают.



Ни одного льготного краткосрочного кредита не получила и группа «Русагро», правда, у нее большая поддержка по инвестиционным проектам, уточняет гендиректор компании Максим Басов. «АФГ Националь» в прошлом году тоже смог оценить работу новой системы льготного инвестиционного кредитования: компания брала деньги на семь лет по ставке 5%. «Льготные кредиты удобнее и проще субсидирования процентной ставки, которая была довольно громоздким инструментом поддержки с избыточным документооборотом, — комментирует руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга Олег Рьянов. — В 2016 году мы получили кредит на сады по обычной коммерческой ставке и подали документы на ее субсидирование, но наш проект не был отобран, поскольку приоритетными направлениями были, в частности, молочное животноводство, тепличная отрасль и проекты на Дальнем Востоке». Неотобранные проекты Минсельхоз обещал рассмотреть в 2017 и 2018 годах, но пока решения по ним не было, уточняет топ-менеджер.



Хорошо обстоят дела с льготными инвесткредитами и у одного из крупнейших в стране производителей молока — «ЭкоНивы». Новая система господдержки, скорее, устраивает компанию больше, чем старая, говорит коммерческий директор холдинга Сергей Ляшко. Он считает льготное кредитование более прозрачным и понятным, чем прежнюю схему субсидирования ставок. «С точки зрения финансового планирования и денежных потоков, безусловно, получение кредита с оплатой процентов с первого дня по льготной ставке более привлекательно, чем их оплата по коммерческой ставке в отсутствие понимания, когда ты получишь свои субсидии», — комментирует он. Однако он обращает внимание и на отрицательные моменты, в том числе сокращение роли регионов при формировании структуры и объема поддержки. В ситуации, когда основным звеном в принятии решения о предоставлении льготного кредита выступают банки, в проигрыше остаются средние и мелкие производители, которые менее привлекательны для них с точки зрения финансовых рисков, отмечает Ляшко.



Чтобы все льготные кредиты не выбрали крупные агрохолдинги, летом 2017-го Минсельхоз скорректировал правила господдержки, в частности, были зарезервированы лимиты для малых форм хозяйствования, которые, впрочем, все равно не смогли в полной мере воспользоваться дешевым финансированием, в том числе потому что банки стали более требовательны к заемщикам. «Как показывает практика, в процессе льготного кредитования отсутствуют реальные рычаги обеспечения баланса в доступности средств для самостоятельных организаций, КФХ и ИП в сравнении с агрохолдингами, что на фоне нехватки средств является существенной проблемой», — подчеркивает заместитель губернатора Белгородской области — начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Станислав Алейник. Тем не менее, по его словам, внедрение системы льготного кредитования открыло аграриям доступ к по-настоящему дешевым финансовым ресурсам, фактически устранив различные барьеры для их получения. В прошлом году сельхозпроизводители региона привлекли 65 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов, также федеральный Минсельхоз одобрил 107 заявок на получение в сумме 34 млрд руб. инвестиционных кредитов.



Курские сельхозпроизводители в 2017 году привлекли 9,3 млрд руб. краткосрочных кредитов, а банки получили 540 млн руб. субсидий из 15,4 млрд руб., предусмотренных в целом по России. Сумма полученных инвестиционных кредитов в регионе составила 45,82 млрд руб., субсидии по ним — 910 млн руб. из 9,9 млрд руб. по стране, приводит данные курирующий АПК заместитель главы Курской области Алексей Золотарев. В первой половине года получить кредитные средства смогли в основном крупные агрохолдинги, признает он, однако после того, как в июле система льготного кредитования была доработана, доступными кредитами воспользовались и малые хозяйства, фермеры, кооперативы.



За счет перераспределения средств господдержка льготного кредитования в этом году увеличится почти на 36 млрд руб. до 53,6 млрд руб. В том числе на льготные инвестиционные кредиты будет направлено 33,2 млрд руб. субсидий, при этом государство продолжит субсидировать кредиты, полученные до 2017 года. На эти цели предусмотрено 52,2 млрд руб.



Подробнее о том, как в прошлом году работала реформированная система господдержки АПК, читайте в февральском номере «Агроинвестора».

