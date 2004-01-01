 Россельхозбанк предоставит «Дамате» 14 млрд рублей — Агроинвестор
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Инвестиции
Россельхозбанк предоставит «Дамате» 14 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
январь 2018
Средства будут вложены в увеличение производства индейки до 155 тысяч тонн в год
Запуск нового завода «Дамате» должен состояться в начале 2019 года
Фото: Д. Абрамов

Россельхозбанк вложит 13,95 млрд руб. в очередной этап индейководческого проекта «Дамате», предусматривающий увеличение мощностей со 100 тыс. т до 155 тыс. т в год. Как говорится в пресс-релизе компании, группа сотрудничает с Россельхозбанком на протяжении семи лет, за это время он предоставил ей 48 млрд руб.

Как сообщалось ранее, общий объем инвестиций в увеличение производства мяса индейки до 155 тыс. т составит 15,5 млрд руб. На эти средства «Дамате» планирует создать крупнейший в Европе завод по выпуску и переработке индейки. «Инновационный завод оснастят системами искусственного интеллекта. Оборудование позволит сократить время от начала разделки охлажденной продукции до ее отправки потребителю с 24-х до восьми часов. Зонирование производственных участков, строгий температурный режим, 12-часовая ежедневная дезинфекция, автоматизированная система разделки, охлаждение продукта без ванн с водой и химических препаратов гарантируют полную безопасность продукции», — отмечает председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев.

Проект по расширению производства до 155 тыс. т «Дамате» планирует реализовать в течение двух лет, рассказывал «Агроинвестору» совладелец и гендиректор компании Рашид Хайров в конце 2017 года. «В течение двух лет будут построены дополнительные площадки подращивания и откорма, установлены и дооснащены линии на заводе по переработке и убою, увеличена мощность элеватора и комбикормового завода», — говорил Хайров. Согласно сообщению пресс-службы администрации Пензенской области, перерабатывающий завод «Дамате» планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие два месяца, выход на проектные показатели намечен на 2019 год. В 2018-м группа намерена увеличить производство до 110 тыс. т мяса индейки в год благодаря строительству убойного завода мощностью 3 тыс. голов в час, 116 птичников подращивания и откорма, а также увеличению мощности действующего инкубатория до 19,1 млн яиц в год.

Инвестиции в современные технологии и организацию производства позволят «Дамате» успешно конкурировать не только с другими игроками на рынке индейки, но и с производителями других видов мяса, в том числе свинины, отмечает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «В проекте «Дамате» две сильных стороны — современное производство и отлаженная система дистрибуции. Они сумели выстроить долгосрочные отношения с дистрибуторами, сетевым ритейлом, они понимают, куда продадут свою продукцию. Я думаю, это позволяет им оптимистично смотреть в будущее», — сказал Корнеев «Агроинвестору».

Эксперт отметил, что в России объем потребления индейки по сравнению с мировыми показателями крайне низок, и сейчас все упирается как в платежеспособный спрос, так и в логистические возможности производителя, то есть как далеко и с каким качеством он может доставлять свою продукцию. «Сейчас сетевой ритейл развивается преимущественно в формате дискаунтеров — это сети типа «Пятерочка», «Дикси», «Магнит» и т. д. А в этом сегменте продается лишь упакованное мясо, — комментирует Корнеев. — Соответственно, если «Дамате» идет по этому пути, предлагая супермаркетам мясо на подложке и в упаковке, то она может существенно расширить свое присутствие на полке. А внедрение современных технологий переносит «Дамате» в ту логистическую нишу, где группа будет практически недосягаема для конкурентов».

В октябре в ходе выставки «Золотая осень» Бабаев говорил, что новый завод будет выпускать 36 видов продукции из индейки, из них 80% придется на порционные изделия с фиксированным весом. «Все больше предпочтений отдается порционным продуктам с фиксированным весом. Все это формирует новые логистические тенденции, и те, кто не справится с ними — уйдут с рынка», — констатировал он.

Группа «Дамате» — агрохолдинг, созданный Наумом Бабаевым в 2012 году и развивающий три направления: производство и переработка мяса индейки, переработка молока и молочное животноводство. Производственные мощности компании расположены в Пензенской и Тюменской областях. В 2016 году группа впервые вошла в рейтинг «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса, заняв в нем 25-е место. По итогам 2016 года она произвела 74 тыс. т индейки в живом весе или 60,8 тыс. т в убойном (ТМ «Индилайт»). Основной конкурент «Дамате» — холдинг «Евродон» — находился на 19-м месте рейтинга с объемом производства 74,5 тыс. т индейки и 26 тыс. т утки в живом весе. В 2017 году «Евродон» снизил производство индейки до 63 тыс. т в живом весе.

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