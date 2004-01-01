«Кабош» вложит 39 млрд рублей в увеличение мощностей

Группа компаний «Кабош» увеличила производство молока почти на 10% до 66 тыс. т против 59,6 тыс. т в 2017-м, говорится в пресс-релизе холдинга. Производство сыра за последние два года выросло на 30%. «В 2015 году объем составлял 5 тыс. т, а к 2017-му — уже 6,5 тыс. т», — сообщает компания.



Оборот агрохолдинга в 2017 году достиг 7 млрд руб. против 5 млрд руб. в 2016-м, за последние три года он увеличивался в среднем на 35% ежегодно. «Драйверами развития компании являются производство молока и сыра, развитие тепличного комплекса, наращивание кормовой базы», — говорится в пресс-релизе. В этом году «Кабош» ожидает роста оборота до 7,8 млрд руб. В 2017-м группа вывела на прилавки магазинов классические сыры под брендом «Кабош», в том числе молодой пармезан, тильзитер, гауду, красный чеддер, маасдам, российский, в ближайшее время на полках также появятся сыры джинджер, килт, левенкаас, неерландер и др.



При этом гендиректор «Кабош» Дмитрий Матвеев признает, что процесс выведения сыров в продажу идет медленнее, чем хотелось бы. «Федеральным сетям, оказалось, интереснее упаковка и маркетинг, чем качественный товар российского производителя, не имеющий аналогов», — замечает он. Прошедший год он назвал «годом разочарования в сырах» для потребителей, которые все чаще жалуются на низкое качество продукции. «Причина одна: на полках известных магазинов много сырного продукта, и это никак не обозначено. Работать на таком рынке сложно, но мы не сдаемся», — заверил Матвеев. В декабре он написал открытое письмо главе Минсельхоза Александру Ткачеву, в котором указал на многочисленные проблемы сырной отрасли, в том числе массовую фальсификацию, контрабанду, недобросовестную конкуренцию и нехватку качественного сырья. «Президентом поставлена задача по импортозамещению, но рамки, в которые мы поставлены, делают полноценное импортозамещение невозможным», — писал Матвеев, предложив создать рабочую группу при Минсельхозе, которая бы занялась разработкой инициатив по устойчивому развитию молочной и сыродельной отраслей.



В ближайшие годы компания планирует вложить $688 млн (38,8 млрд руб. по текущему курсу) в расширение производственных площадок, увеличение и модернизацию мощностей. Так, по уточненным данным группы, к 2020 году она намерена возвести три новые мегафермы на 4,3 тыс. голов КРС каждая. Начало строительства первых двух запланировано на этот год, объем инвестиций составит $129 млн (7,3 млрд руб.). Как сообщалась ранее, одна из ферм будет расположена в Псковской области, для двух других рассматриваются площадки в Тверской и Псковской областях. В результате реализации проекта дойное стадо планируется увеличить с 20 тыс. до 50 тыс. животных. Также в 2018 году планируется приступить к строительству площадки для выращивания телят, объем инвестиций составит $40 млн (2,2 млрд руб.).



Кроме того, в 2018 году должна начаться модернизация сыродельной фабрики для увеличения ее производственных мощностей, которая обойдется в $42 млн (2,4 млрд руб.). «Сегодня «Кабош» способен перерабатывать до 450 т молока в сутки, суточная норма в результате будет увеличена до 1 тыс. т. Весь объем поступающего сырья идет на производство сыра», — сообщает компания. Осенью 2017-го компания оценивала свою долю на российском рынке натуральных сыров в 3%, к 2022 году «Кабош» рассчитывает довести ее до 10%.



Также в этом году «Кабош» планирует начать строительство 40 га теплиц, в которых будет выращивать расширенный ассортимент овощей: к производимым сейчас томатам и огурцам добавятся болгарский перец, баклажаны, салаты. Всего группа намерена построить 165 га, объем инвестиций в тепличный проект оценивается в $477 млн (почти 27 млрд руб. по действующему курсу). Согласно данным компании, сейчас идет подбор площадок в Северо-Западном регионе.



Как заявлял ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев, через пять лет Россия может выйти на полное самообеспечение сырами. «Сейчас идет строительство крупнейших в стране сырных заводов мощностью 50−60−70 т в сутки. В Московской области планируется создать сырный кластер. Так что через пять лет мы вообще эту проблему (дефицита сыра) забудем», — говорил министр на Международном молочном форуме в ноябре. В то же время он признавал, что падение реальных доходов населения влияет на структуру потребления молочных продуктов. Как уточнял «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов, за последние годы сыры серьезно выросли в цене из-за удорожания сырья, в результате чего потребитель переключается на более дешевые молокосодержащие сырные продукты. «По нашим оценкам, в 2017 году потребительский спрос продолжает переориентироваться на более дешевую продукцию (сырные продукты), ее потребление растет, в то время как спрос на дорогостоящие молокоемкие продукты (сыры, сливочное масло) остается умеренным», — замечал Белов. По данным компании Petrova Five Consulting, за последние четыре года производство сыров в России выросло на 36%, в то время как сырных продуктов — на 56%.



Группа «Кабош» — вертикально интегрированный агрохолдинг полного цикла, основанный Дмитрием Матвеевым и объединивший компанию «Слактис» (четыре мегафермы на 20 тыс. голов КРС), компанию по производству кормов для животных «Зеленая лига» и «Великолукский молочный комбинат», производящий сыры. Также в состав группы входит тепличный комбинат «Великолукское-ТОК» в Псковской области. По данным kartoteka.ru, выручка АО «Великолукский молочный комбинат» (в середине ноября преобразован в ООО) в 2016 году составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 292 млн руб., ООО «Слактис» — 1,3 млрд руб. и 297 млн руб., ООО «Зеленая лига» — 438 млн руб. и 28 млн руб., ООО «Великолукское-ТОК» — 159 млн руб. и 28 млн руб.

