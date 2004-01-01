В Россию приходит новый глобальный трейдер сельхозпродукции

Международная агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland (ADM), входящая в большую пятерку глобальных трейдеров сельхозпродукции, выкупит у ростовской группы «Астон» Вадима Викулова 50% бизнеса по производству крахмалов и сиропов. Как говорится в заявлениях компаний, стороны подписали соглашение о создании совместного предприятия. «По условиям соглашения ADM станет паритетным партнером, приобретя 50% акций крахмалопаточного дивизиона «Астона», базирующегося в Рязанской и Владимирской областях», — сообщила российская компания.



«Астон» развивает крахмалопаточный дивизион с 2011 года, когда была приобретена группа «Российские крахмалопродукты». В ее составе было два завода по переработке кукурузы — «Ибредькрахмалпатока» в Рязанской области и Новлянский крахмало-паточный завод во Владимирской области. Позднее «Астон» провел модернизацию предприятий. ADM, в свою очередь, является одним из глобальных лидеров в производстве крахмалов и заменителей сахара, работая на рынках Евросоюза, Ближнего Востока и Северной Африки. Теперь компания намерена присоединиться и к российскому растущему рынку, отметил президент ADM в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Пьер Дюпра. «Астон» является ключевым игроком на этом важном рынке, и мы с нетерпением ждем возможности c ним объединиться и использовать наш опыт и возможности для роста нашего нового совместного бизнеса», — приводятся в сообщении ADM слова Дюпра.



Вадим Викулов рассказал, что «Астон» сотрудничает с ADM на протяжении многих лет и видит значительную синергию в совместном проекте. Заводы «Астона» производят более 20 видов паток, сиропов и крахмалов, пищевых продуктов и кормов, а также глюкозно-фруктозный сироп и кукурузное масло. «В сотрудничестве с ADM «Астон» планирует еще больше расширить ассортимент и улучшить качество продукции, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов в России и странах СНГ», — прокомментировал Викулов. Стороны намерены завершить сделку к концу второго квартала 2018 года после одобрения антимонопольных органов.



ADM вместе с Bunge, Cargill, Glencore и Louis Dreyfus входит в пятерку крупнейших глобальных продавцов сельхозпродукции. При этом сейчас ADM единственная у них компания, у которой нет активов в России. Так, у Cargill есть маслоэкстракционный завод в городе Новоаннинский Волгоградской области, индустриальный комплекс в Тульской области, в том числе глюкозо-паточный завод, элеваторы, комбикормовые заводы, а также миноритарный пакет акций глубоководного зернового терминала в Новороссийске. Bunge владеет маслоэкстрационным заводом в Воронежской области, элеваторами в этом же регионе и на Кубани, зерновым терминалом в Ростове-на-Дону; Glencore - зерновым терминалом в Ростове-на-Дону и зерновым терминальным комплексом в порту Тамань (вместе с украинской Kernel); Louis Dreyfus - элеваторами и зерновым терминалом в Ростовской области.



Для глобальных игроков, таких как ADM, Россия является перспективным рынком, отмечает директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании «Атон» Иван Николаев. «В том числе потому, что у нас большая сырьевая база, в частности зерна и сахара. Кроме того, в России достаточно низкие издержки, например, относительно невысокие зарплаты по сравнению с теми же США, а крахмал и сироп — это одни из самых высокорентабельных продуктов переработки», — сказал Николаев «Агроинвестору». В то же время он полагает, что вряд ли приход нового инвестора окажет какой-то заметный эффект на рынок на нынешнем этапе. «Однако, когда в страну приходит крупный иностранный игрок, который впоследствии может значительно расширить здесь свой бизнес, это в любом случае можно воспринимать только положительно», — добавил Николаев.



Через сделку ADM получит выход на 20% рынка сиропа и патоки в России, однако для работе на нем нужно иметь хороший административный ресурс, замечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «Видимо, решено было создать СП с небольшими вложениями, чтобы посмотреть на рентабельность, насколько тяжело здесь вести бизнес с регулятивной точки зрения. Полагаю, что наши реалии АПК им вряд ли понравятся, доля в СП просуществует год-полтора, а потом может быть продана: в России давление регуляторов и проверяющих в отрасли сильнее, есть специфика взаимодействия с госорганами, которая американским компаниям не всегда нравится», — прокомментировал Яковенко «Агроинвестору». Тем не менее, для российского рынка приход американской компании имеет имиджевое значение. «Это еще одна капля прямых инвестиций со стороны развитых стран в нашу экономику, размером в 5−8 млрд руб. К тому же мы косвенно соревновались за это сотрудничество с Украиной», — добавил аналитик. В начале февраля агентство Bloomberg сообщало, что ADM близка к покупке своего конкурента — компании Bunge, активно работающей на Украине. Однако, полагает Яковенко, Bunge слишком крупная для ADM: ее капитализация — примерно $10 млрд, в то время как капитализация самой ADM — около $23 млрд.



ADM работает в более чем 170 странах, производя продукты питания, пищевые ингредиенты, корма для животных, продукцию для промышленных и энергетических целей. Штаб-квартира находится в Чикаго. В составе компании 500 заготовительных центров, 270 предприятий по производству пищевых ингредиентов, 44 инновационных центра и логистическая сеть. В 2017 году ADM получила $60,8 млрд выручки и $2,5 млрд чистой прибыли. По итогам 2017 года ADM увеличила чистую прибыль на 24,7%, получив дополнительные $1,6 млрд, годом ранее у компании накопилось еще $1,8 млрд прибыли, напоминает Яковенко. «Компания исторически платит неплохие дивиденды, с доходностью в среднем около 3% годовых, но теперь, видимо, решено пожертвовать интересами акционеров и потратить прибыль на инвестпрограмму», — заметил он. Как сообщается на сайте ADM, в России сейчас работает отделение корпорации, реализующее пищевые ингредиенты и компоненты комбикормов, также действует региональный отдел продаж подразделения вкусовых добавок и специализированных ингредиентов Wild.



«Астон» — одна из ведущих компаний по производству пищевых ингредиентов. По данным Масложирового союза, в 2016 году «Астон» был четвертым по величине переработчиком подсолнечника с долей рынка 8% и, по информации Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, четвертым экспортером зерна и продуктов его переработки в прошлом сезоне с долей рынка 6%. «Астон» продает продукцию по всей России и в 35 стран мира, в том числе СНГ, Ближнего Востока, Европы, Азии, Африки. Штаб-квартира находится в Ростове-на-Дону.

