Hyundai продает агроактивы в Приморье

Российское представительство южнокорейской Lotte International Co., Ltd (Lotte Group) подало ходатайство в ФАС о покупке неназванных долей в уставном капитале компаний «Хендэ Хороль Агро» и «Хендэ Михайловка Агро», зарегистрированных в Приморье. Это непрофильные активы концерна Hyundai Heavy Industries, основной вид их деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и масличных агрокультур.



Сделка была анонсирована в октябре прошлого года, тогда предполагалось, что кроме приобретения 100% этих предприятий Lotte купит 49,99% акций «Хендэ Приморье». Ее основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, однако среди дополнительных в базе kartoteka.ru указаны, в частности, выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и масличных агрокультур, а также овощей, рассады и т. д. До 2010 года «Хендэ Приморье» называлась «Хороль Агро». Однако ходатайств о покупке доли в этом активе в базе ФАС нет. Сумма сделки по трем компаниям в ноябре 2017-го оценивалась в 1,7 млрд руб.



По данным портала vl.ru, «Хендэ Хороль Агро» контролирует более 9,9 тыс. га, возделывает сою и кукурузу, а также занимается молочным животноводством. Три года назад «Приморская газета» называла компанию одной из самых крупных в АПК региона. По информации издания, она была основана в 2004 году иностранным предпринимателем Мартином Дональдом Тейтом, согласно kartoteka.ru, 100% акций до мая 2007-го владела Ирина Тейт, затем в разные годы ее доля варьировалась от 19,21% до 56,35%, остальной пакет делили иностранные инвесторы, по данным «Приморской газеты», это были представители Hyundai Heavy Industries. Сам концерн вошел в капитал «Хендэ Хороль Агро» в 2009 году (22,2%), тогда сельхозпредприятие называлось «Хороль Зерно». С июля 2015-го Hyundai Heavy Industries является единственным владельцем актива. По данным kartoteka.ru, в 2016 году выручка «Хендэ Хороль Агро» составила 184,3 млн руб. (в 2015-м — 160,8 млн руб.), чистая прибыль — 33,4 млн руб. (17,6 млн руб. годом ранее).



У «Хендэ Михайловка Агро» 661 га земли, хозяйство выращивает сою, пшеницу и овес, сообщал vl.ru. Из базы kartoteka.ru следует, что компания была основана в августе 2011 года, учредителем является «Хендэ Тяжелая Промышленность», уставной капитал — 471,1 млн руб. Выручка предприятия в 2016 году упала до 78,8 млн руб. против 90,1 млн руб. в 2015-м, чистая прибыль сократилась с 16,7 млн руб. до 13,3 млн руб.



Если судить по данным отчетности за 2016 год, то стоимость «Хендэ Михайловка Агро» может составлять до 170 млн руб., «Хендэ Хороль Агро» — до 255 млн руб., оценивает аналитик «Финам» Алексей Коренев. Обе компании в последние годы (данные за 2017-й пока недоступны) работали с прибылью, информации о том, что они испытывали какие-то трудности, нет. «Вероятно, продавец стремится сконцентрировать свое внимание на каких-то иных сегментах бизнеса, стараясь избавиться от наиболее непрофильных для него активов, — предполагает Коренев. — Покупатель же, напротив, стремится расширить свое присутствие в том секторе, который ему близок, и где он видит для себя определенные перспективы». Нельзя исключить и тот вариант, что по каким-то причинам агробизнес Hyundai оказался недостаточно конкурентоспособным по сравнению с местными компаниями, но это уже из разряда догадок, прокомментировал Коренев «Агроинвестору».



Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко считает, что хозяйства Hyundai могут стоить дороже — в сумме до 1−1,5 млрд руб. «Компания Hyundai не заявляла о том, что собирается развивать в России эффективную бизнес-модель по совершенно разным направлениям, чего не скажешь о Lotte Group, которая еще несколько лет назад сделала ставку на перспективный по ее мнению российский рынок», — говорит он.



Россия вместо Китая

Председатель правления Lotte Group Шин Донг Бин в конце прошлого года оценивал совокупные инвестиции корпорации в России более чем в $2 млрд. В частности, в прошлом году она купила все у той же Hyundai Heavy Industries пятизвездочный отель во Владивостоке, а также открыла отель в Санкт-Петербурге. Кроме того, например, Lotte владеет торгово-деловым центром «Лотте Плаза» в Москве, кондитерской фабрикой в Калужской области, где в частности выпускает печенье Choco-Pie. В декабре Шин Донг Бин говорил «Ведомостям», что компания удваивает мощности предприятия и в этом году запустит конфетную линию. «Наш кондитерский бизнес развивается в России очень хорошо», — отмечал он. Также в 2011 году во Владивостоке была зарегистрирована компания «Лотте Агро Рус», основным видом деятельности которой является смешанное сельское хозяйство. 99% акций предприятия владеет «Лотте Агрохолдингз Б. В.» (Нидерланды), 1% — у юридической фирмы «Инмар», следует из базы kartoteka.ru. Портал vl.ru сообщал, что «Инмар» обеспечивает юридическое сопровождение сделки Lotte и Hyundai Heavy Industries по агроактивам со стороны покупателя. Можно предположить, что владельцем «Лотте Агро Рус» является именно Lotte Group.



Увеличение инвестиций Lotte в нашей стране связано в том числе с тем, что у нее возникли проблемы в Китае, где группе пришлось закрыть большую часть своих магазинов (в конце декабря — 87 из 99). Причина — ухудшение политических отношений Китая и Южной Кореи. Компания передала государству свое гольф-поле в окрестностях Сеула под площадку для размещения американской антиракетной системы в ответ на начало испытаний ракет в Северной Корее. Китай, поддерживающий правительство КНДР, счел это недружественным шагом, поэтому в магазинах и на предприятиях Lotte стали находить нарушения, что привело к их закрытию.



Кирилл Яковенко предполагает, что Lotte планирует развивать в России розничный торговый бизнес со ставкой на продовольственное направление. «Приобретение хозяйств может быть только началом для создания в нашей стране конкурентоспособного дивизиона по производству разного рода зерновых и круп, — рассуждает он. — Учитывая, что у компании успешно развивается кондитерский бизнес в центральной части России, не думаю, что покупка агропредприятий — это временный вход в отрасль, и они будут перепроданы. Скорее, корейская компания таким образом создает плацдарм для дальнейшего распространения своих бизнес-идей в нашей стране». Растениеводство является перспективным направлением, где еще есть куда расти в отличие, например, от производства мяса птицы или яйца, уверен аналитик. Не стоит ожидать, что развитие отрасли пойдет на спад, добавляет он. По результатам прошлого года агросектор был один из немногих сегментов национальной экономики, показавших неплохие результаты, соглашается Коренев.



Lotte Group — многопрофильный холдинг, начавший работу в 1948 году в Токио (Япония) как производитель сладостей, мороженого и т. п. С 1967-го работает в Сеуле, где была создана кондитерская фабрика Lotte Confectionery. Сейчас конгломерат является пятым по величине в Южной Корее, ведет бизнес в 30 странах и объединяет более 60 компаний в области ритейла, девелопмента, производства продуктов питания, химической промышленности, гостиничного и ресторанного бизнеса, финансов, страхования и т. д. Выручка группы в 2016 году составила $76,3 млрд, операционная прибыль — $4,7 млрд.



Hyundai Heavy Industries — южнокорейский многопрофильный концерн. Компания является одним из мировых лидеров в производстве тяжелой техники, судов и судовых двигателей. Также она занимается производством и монтажом электротехнического, ветрового и солнечного оборудования, выпуском специальной техники (гусеничные и колесные экскаваторы, погрузчики). В 2013 году компания запустила завод по производству электротехнического оборудования под Владивостоком.

