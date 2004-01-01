 «Благо» запускает производство на обанкротившемся воронежском заводе — Агроинвестор
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Инвестиции
«Благо» запускает производство на обанкротившемся воронежском заводе
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
март 2018
«Эртильский» может стать вторым воронежским предприятием, приобретенным группой с банкротных торгов
В 2016 году на «Благо» приходилось 9% бутилированного подсолнечного масла, произведенного в стране
Фото: Е. Разумный

Группа «Благо» Аркадия Фосмана возьмет в аренду активы воронежского маслозавода «Эртильский», признанного банкротом на прошлой неделе. Как сообщила «Агроинвестору» представитель петербургской группы, принципальные договоренности о заключении договоров аренды имущества достигнуты с Россельхозбанком, в залоге у которого находится завод, и с конкурсным управляющим «Эртильского».

«С 8 марта ведутся мероприятия по запуску мощностей завода и трудоустройству бывших сотрудников ООО «Завод растительных масел «Эртильский» в структурное подразделение группы компаний «Благо», — рассказала представитель петербургской компании.

Информацию о возможной покупке завода группа пока не комментирует. «Конкурсный управляющий только приступил к своим полномочиям и необходимым мероприятиям в рамках банкротства. Еще предстоит общая инвентаризация и оценка имущества завода, которая покажет реальную рыночную стоимость», — пояснила представитель «Благо». Тем не менее, Фосман подтвердил «Коммерсанту», что компания заинтересована в приобретении «Эртильского», однако примерную стоимость актива назвать затруднился.

«Эртильский» был признан банкротом 6 марта по ходатайству кредиторов, долги перед которыми оцениваются в 3,9 млрд руб. Как следует из решения суда, основным кредитором является Россельхозбанк, обязательства перед ним превышают 2,3 млрд руб. Всего в картотеке арбитражных дел числится более 40 заявлений об установлении требований. В конце декабря после проведенного анализа временный управляющий сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства должника, отмечается в определении судьи. Владелец «Эртильского» Салих Конаков был арестован еще в начале октября по делу о мошенничестве при возмещении 12,5 млн руб. НДС.

В 2016 году выручка «Эртильского» составила 8,3 млрд руб., чистая прибыль — 100 млн руб., следует из данных kartoteka.ru. Проектная мощность завода предполагала переработку до 2,1 тыс. т семечки в сутки и выпуск до 80 т масла в день. Фосман оценивает потенциальную производительность предприятия в 1,5 тыс. т переработки в сутки, однако и на такой мощности, по его словам, оно никогда не работало. «На первом этапе намерены увеличить загрузку до 750 т в сутки, а затем — до 1,5 тыс. т», — рассказал «Коммерсанту» бизнесмен.

Завод «Эртильский» производит не только шрот и масла, но также занимается рафинацией и фасовкой, знает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «"Благо», в свою очередь, — один из крупнейших на рынке производителей фасованного масла, поэтому с этой точки зрения им интересен актив. К тому же у «Благо» уже есть предприятие в Воронежской области — Верхнехавский МЭЗ, с которым возможна некая синергия при распределении сырья», — прокомментировал Хотько «Агроинвестору». С другой стороны, сейчас недозагруженность маслоэкстракционных заводов в среднем по стране составляет около 30%, заметил эксперт. «Что касается Воронежской области, то здесь конкуренция за сырье традиционно крайне высокая. В таких условиях дефицита сырья не всегда очевидно, что нужно вкладываться в увеличение мощностей. Хотя многое зависит от предлагаемой цены», — сказал он.

По данным Масложирового союза, в 2016 году группа «Благо» занимала второе место на российском рынке бутилированного подсолнечного масла с долей в 9% и 10-е среди крупнейших российских переработчиков подсолнечника (доля — 3%). Мощности предприятий группы совокупно позволяют перерабатывать 540 тыс. т подсолнечника в год и вырабатывать 235 тыс. т масла (бренды «Благо», «Дары Кубани», «Подворье», «Каролина» и др.). Холдинг управляет Армавирским маслопрессовым заводом (мощность — 200 т рафинированного масла в сутки) и Верхнехавским маслоэкстракционным заводом (430 т масла в сутки).

При этом, как указано на сайте «Благо», группа «имеет положительный опыт интеграции новых производственных активов и торговых оборотов, в том числе реструктуризации предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии». Так, на мощностях Верхнехавского МЭЗа холдинг начал работать осенью 2014 года после того, как его предыдущий владелец — группа «Маслопродукт» бывшего замминистра сельского хозяйства Алексея Бажанова — вступил в процедуру банкротства. Впоследствии активы «Маслопродукта» были постепенно выкуплены «Благо» с торгов. Бажанов, обвиненный в 2013 году в мошенничестве, пытался оспорить продажу имущества «Маслопродукта» в суде, требуя с Фосмана компенсацию в £30 млн за якобы нарушенные договоренности при покупке активов. Однако в январе 2018-го Высокий суд Лондона отклонил иск Бажанова.

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