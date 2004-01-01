«Эко-культура» начала строительство 80 гектаров теплиц под Тулой

Холдинг «Эко-культура» заложил первый камень нового тепличного комплекса площадью 78 га в Тульской области. Как говорится в сообщении компании, запуск первой очереди в 26 га запланирован на 2019 год, второй — на четвертый квартал 2020-го, а третьей — на четвертый квартал 2021-го. Совокупные инвестиции в проект составят более 20 млрд руб.



После выхода на проектную мощность комплекс будет производить 37 тыс. т огурцов, 26,5 тыс. т различных томатов и 300 т салата. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано с Тульской областью в 2016 году на Петербургском экономическом форуме. «Это серьезный вклад в развитие импортозамещения, укрепление продовольственной безопасности России. Сегодня положено начало строительству», — сказал губернатор региона Алексей Дюмин на церемонии закладки первого камня, выразив надежду, что все этапы строительства будут идти четко по графику. По словам учредителя «АПХ Эко-Культура» Андрея Петренко, к ноябрю следующего года продукция тепличного комплекса должна попасть на прилавки магазинов.



Инвестпроект предусматривает строительство тепличного комплекса круглогодичного цикла с интеллектуальной системой, кредитором выступает Сбербанк. Кроме непосредственно теплиц в регионе планируется возвести распределительно-логистический центр с линией калибровки, фасовки и упаковки готовой продукции. Кроме Тульской области в 2018 году компания планирует начать строительство теплиц в Воронежской области и в Красноярском крае.



«Эко-культура» в равных долях принадлежит предпринимателям Александру Рудакову и Алексею Петренко. Агрохолдинг специализируется на выращивании и поставках овощной продукции и на сегодняшний день включает тепличные комплексы в Ставропольском крае, в Ленинградской и Липецкой областях. По итогам 2017 года площадь защищенного грунта холдинга выросла на 91 га до 145 га, из них 97 га расположены в Ставропольском крае. Объем производства за год увеличился почти вдвое, до 40 тыс. т, ранее рассказывал «Агроинестору» гендиректор «Эко-культуры» Константин Росляков. К 2023 году площади теплиц планируется довести до 582 га, вложив 120 млрд руб.: кроме 80 га в Тульской области компания намерена построить 60 га теплиц в Московской области, 55 га в Липецкой, 60 га под Воронежем и столько же в Красноярском крае и Казахстане, указано на сайте «Эко-культуры». В результате годовой объем производимой продукции должен превысить 431 тыс. т.



Тепличная отрасль сейчас остается одной из самых доходных в АПК, хотя этот показатель у разных производителей значительно разнится в зависимости от используемых технологий и стоимости электроэнергии, ранее говорил «Агроинвестору» партнер, руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ Виталий Шеремет. В то же время риски для дальнейшего развития отрасли создает политическая конъюнктура, которая может измениться. «Если говорить о конкурентоспособности отрасли — она живет неплохо, но на фоне частичного запрета импорта. И сегодня инвестиции в нее довольно рискованны и значительно зависят от защиты внутреннего рынка от импорта», — констатировал эксперт.



По данным Росстата, производство овощей защищенного грунта в сельхозорганизациях в 2017 году составило 946 тыс. т, из которых 817 тыс. т было собрано в зимних теплицах и 129 тыс. т — в весенних теплицах и парниках. Дефицит овощей защищенного грунта на сегодняшний день Минсельхоз оценивает в 816 тыс. т. В среднем в прошлом году в России на одного жителя было произведено 111,2 кг овощей, в том числе 6,5 кг — в защищенном грунте. По оценкам ассоциации «Теплицы России», на конец года общая площадь теплиц составляла 2,6 тыс. га, в общем объеме выращиваемых тепличных овощей 66% приходится на огурцы, 31% — на томаты и 3% — на остальные агрокультуры.

