Миллиардер и экс-сенатор Глеб Фетисов будет выращивать овощи

Бывший сенатор от Воронежской области Глеб Фетисов, занявший 80 место в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России в 2017 году с состоянием $1,2 млрд, планирует вложить более 0,5 млрд руб. в производство картофеля и овощей открытого грунта в Подмосковье, сообщает «Коммерсантъ».



Из данных kartoteka.ru следует, что консорциум «Губернский», бенефициаром которого считается Фетисов (ранее Forbes писал, что в 2013 бизнесмен перевел в него весь свой зарубежный бизнес), 15 февраля стал соучредителем ООО «Агрохолдинг Яхрома». Консорциуму принадлежит 70% компании, зарегистрированной в Москве с уставным капиталом 10 млн руб. Вторым участником с 30% акций является Анна Минаева, которую СМИ называют женой сенатора от Курганской области Сергея Лисовского. Гендиректором агрохолдинга стал Алексей Белоус, который ранее возглавлял компанию «Белая Птица — Белгород».



На прошлой неделе «Агрохолдинг Яхрома» стал владельцем 74,99% ООО «Мосагрофуд-Д», зарегистрированного в подмосковном Дмитрове, пишет «Коммерсантъ». Изменения в ЕГРЮЛ пока не внесены, по его данным, эта компания принадлежит «Консалт-Плюс» (50%), ИД «Аргумент» (45%) и Александру Швайко (5%). В 2017 году правительство Московской области заключило соглашение с «Мосагрофуд-Д» о реализации в регионе инвестпроекта по развитию овощеводства. Компания планирует выращивать картофель и овощи открытого грунта (капуста, морковь, свекла) на участках бывшего Яхромского совхоза-колледжа площадью почти 1,8 тыс. га, которые предоставляются ей в аренду без проведения торгов, писал «Дмитровский вестник». Также «Мосагрофуд-Д» намерен построить овощехранилища и наладить сбыт продукции через федеральные и региональные сети под собственным брендом. Инвестиции оцениваются в 545,7 млн руб. Сроки реализации проекта не уточняются.



Бывшие владельцы «Мосагрофуд-Д» не смогли реализовать проект и решили выйти из компании, «Агрохолдинг Яхрома» купил долю фактически по номиналу, сказал «Коммерсанту» Алексей Белоус. Продавцов топ-менеджер не назвал. По данным издания, сейчас оставшиеся 25,01% компании принадлежат «Консалт-Плюс». Из базы kartoteka.ru следует, что кроме доли в «Мосагрофуд-Д» он также владеет по 50% в компания «Мосагрофуд-Н» и «Мосагрофуд-В» в Наро-Фоминском и Воскресенском районах Подмосковья. Основной вид деятельности обеих — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.



Речь идет о небольшом локальном производстве картофеля и других овощей «борщевого набора» в отрытом грунте, которые, очевидно, будут поставляться в сети Москвы и области. Возможен выход и в другие соседние регионы, но там может быть сильная конкуренция, поэтому в первую очередь фокус внимания компании — Москва, прокомментировал «Агроинвестору» аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Спрос на такую продукцию в столичном регионе растет, в том числе за счет развития сегмента кулинарии, готовых обедов, поэтому, скорее всего, проблем со сбытом не будет, думает он. Ориентация бизнеса на производство полного цикла говорит о том, что компания собирается быть прямым поставщиком и исключит из цепочки посредников-переработчиков, что добавит рентабельности к ее бизнесу и поможет вывести на рынок новый бренд, рассуждает Яковенко. А наличие складских помещений и возможность сразу перерабатывать и отгружать продукцию потребителям позволит сократить издержки. При этом он считает, что правильно будет сделать ставку на картофель.







Средние цены производителей картофеля в Московской области в феврале 2017 года составляли 10,7 тыс. руб./т, а в феврале 2018-го — 16 тыс. руб./т. Рынок растет на фоне восстановления потребления в ритейле и в сегменте переработки, говорит аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Если производителю удастся отчасти нивелировать неблагоприятное влияние зоны рискованного земледелия (использовать специальные сорта, контролировать урожайности и качество сбора) — продукция будет востребована на рынке», — думает он. При этом Нигматуллин считает инвестиции компании в первичную переработку и упаковку рациональными: в Подмосковье развит сетевой FMCG-ритейл, который обычно формирует спрос на картофель именно после подобной подработки. Однако аналитик затрудняется оценить возможную рентабельность проекта, поскольку показатель зависит в том числе от способа привлечения капитала, особенностей производства и т. п. «В любом случае проекты в отрасли обычно планируются с окупаемостью в четыре-пять лет», — добавляет он.



Кирилл Яковенко тоже считает что за четыре-пять лет проект вполне может принести хороший доход, особенно на фоне снижения производства картофеля в стране. «Можно предположить, что впоследствии проект будет продан более профильному инвестору. Разумеется, уже после того как он выйдет на самоокупаемость», — добавляет он.



По данным Росстата, в 2017 году валовой сбор картофеля в России составил 29,6 млн т против 31,1 млн т в 2016-м. В том числе все хозяйства Московской области получили 778 тыс. т (840,8 тыс. т). Производство овощей открытого грунта в стране достигло 14,7 млн т — примерно на уровне 2016-го. В Подмосковье урожай составил 486,2 тыс. т, годом ранее было 561 тыс. т.



Глебу Фетисову принадлежало 14,35% компании Altimo, которая управляла телекоммуникационными активами «Альфа-групп», в том числе «Вымпелком» (бренд «БиЛайн»). Эту долю бизнесмен получил в обмен на 30% пакета в «Альфа-Эко», которую купил в 1998-м. В 2014 году Фетисов продал свою долю акционерам «Альфа-групп» за $1,23 млрд, в том же году бизнесмен был арестован по подозрению в мошенничестве с активами принадлежавшего ему «Моего банка». Ущерб от вывода активов следствие оценивало в 1,9 млрд руб. В феврале 2015-го предприниматель рассчитался со всеми кредиторами перечислив Агентству по страхованию вкладов более 14 млрд руб., после чего был отпущен из СИЗО. В декабре 2015-го экс-сенатор и бывший сопредседатель оппозиционной партии «Альянс зеленых» объявил о своем уходе из политики. В конце 2016 года Фетисов зарегистрировал компанию FIFA Entertainment в Голливуде и планировал начать производство фильмов. Также бизнесмен известен как продюсер: он вложил более $4 млн в съемки фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

