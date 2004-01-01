«Росагромаркет» наконец начал строить ОРЦ под Новосибирском

Холдинг «Росагромаркет» (проект Proxima Capital Group и «Ермак») приступил к строительству оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области. Как сообщила пресс-служба компании, площадь первой очереди — 105 тыс. кв. метров, она займет земельный участок в 43 га. В состав Новосибирского ОРЦ войдут мультитемпературные и морозильные терминалы, торговые павильоны, а также вспомогательные и технические сооружения.



Стоимость строительства первой очереди составит 8,2 млрд руб., сообщил «Агроинвестору» гендиректор «Росагромаркета» Богдан Григорьев. Ранее начало работ неоднократно откладывалось: изначально оно было намечено на середину 2016 года, потом сдвинуто на весну 2017-го, а затем — на конец прошлого года. Как сообщал Григорьев весной прошлого года, отсрочка была связана с согласованием заявки на льготное кредитование. «Сейчас в Сбербанке решен вопрос с получением льготного кредита, он одобрен Минсельхозом», — рассказал Григорьев. Ввод объектов первой очереди запланирован на второй квартал 2019 года.



Общая стоимость строительства двух очередей новосибирского ОРЦ оценивается в 16,5 млрд руб. Как говорится на сайте «Росагромаркета», площадь центра должна составить 233 тыс. кв. м, в том числе 150 тыс. кв. м займет зона хранения и 66 тыс. кв. м — торговая зона. Объем единовременного хранения составит 175 тыс. т при температурном режиме от -24°C до +24°C.



Первоначально предполагалось, что новосибирский ОРЦ станет частью единой федеральной сети оптово-распределительных центров холдинга, которые также будут располагаться в Московской, Ленинградской и Ростовской областях, на Урале и Дальнем Востоке. Сейчас на сайте «Росагромаркета» указаны лишь два проекта — в Новосибирской и Ростовской областях. «Мы пока сообщаем только о первом этапе, — поясняет Григорьев. — Остальные проекты находятся на разных стадиях готовности, но мы от них не отказываемся. Так, в Московской области от участка, на который мы рассчитывали, пришлось отказаться из-за технических сложностей. Сейчас рассматриваются два альтернативных участка, однако решение пока не принято». Что касается ОРЦ в Ростовской области, то, по словам Григорьева, холдинг рассчитывает в этом году получить разрешение на строительство и по возможности выйти на площадку.



Как было объявлено в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи, новосибирский ОРЦ войдет в сеть оптово-распределительных центров сельхозпродукции, которые будут построены по всей России. Пресс-служба Минсельхоза сообщала, что до 2030 года должно быть создано несколько межрегиональных ОРЦ, а также несколько десятков ОРЦ регионального значения. Пилотная очередь проекта, как предполагается, свяжет Новосибирск, Казань и Ростов-на-Дону. «Строительство такого объекта [сети ОРЦ] позволит создать современную, эффективную и прозрачную систему сбыта, сформировать справедливые цены, повысить конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции, а главное обеспечить наших граждан российскими продуктами», — заявлял глава Минсельхоза Александр Ткачев. Готовность участвовать в создании сети выразил ВЭБ. Как сообщал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в феврале, группа намерена «оказать содействие в привлечении долгового и акционерного финансирования проектов». По данным kartoteka.ru, с сентября 2017-го ВЭБу через ООО «НВИ» принадлежит 5% «Русагромаркет-холдинг», головной компании «Росагромаркета».



Холдинг «Росагромаркет» создан в 2014 году для реализации проекта федеральной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) под одноименным брендом. Инициатором проекта выступила основанная в 1994 году группа компаний «Ермак» Владимира Ермошина, объединяющая девелоперский бизнес, производство мяса и мясной продукции. Основным инвестором проекта является инвестиционная компания Proxima Capital Group. 21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию федеральной сети ОРЦ. 19 декабря того же года в госпрограмму развития сельского хозяйства была добавлена подпрограмма, предполагающая компенсацию 20% капитальных затрат и субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам.

