Олигархи Дерипаска и Потанин построят теплицы в Норильске

Горно-металлургическая компания «Норильский никель», один из ведущих мировых производителей металлов, планирует построить тепличный комплекс в Норильске, сообщает газета «Коммерсантъ». Входящее в компанию АО «Норильский комбинат» в конце марта учредило ООО «Заполярный тепличный комплекс». По данным kartoteka.ru, компания зарегистрирована в Норильске с уставным капиталом 10 млн руб., основным видом деятельности указано выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.



«Норникель» собирался строить тепличный комплекс в Норильске площадью около 10 га, сообщил изданию исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. По его оценке, на 1 га можно будет производить около 1 тыс. т огурцов или 600 т томатов в год, стоимость строительства составит примерно 300 млн руб./га. Проект интересен «Норникелю» из-за возможности обеспечить теплицы электроэнергией по более низким тарифам: они могут быть до четырех раз дешевле, чем, например, на юге России (около 6 руб. за 1 кВт/ч), пояснил Глушков. Представитель «Норильского никеля» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.



Если для тепличных хозяйств, расположенных в средней полосе России или южных регионах расходы на электричество составляют относительно невысокую долю в общем объеме затрат, то для Заполярья именно этот фактор является одним из определяющих, комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Возможность «Норильского никеля» снабжать тепличное хозяйство дешевой энергией является весьма весомым плюсом данного проекта», — сказал Коренев «Агроинвестору». Основной проблемой проектов по строительству и эксплуатации тепличных комплексов сейчас, как ни странно, является поиск рынка сбыта, продолжает эксперт. Однако в Норильске такой проблемы быть не должно. «Норильск в логистическом плане почти «отрезан» от остальной страны, поэтому свежие и относительно недорогие овощи наверняка быстро и в полном объеме найдут своего покупателя. Единственным серьезным сдерживающим фактором тут являются, пожалуй, значительные капитальные вложения и, как следствие, выход на положительный финансовый результат в несколько более поздние сроки, чем при выращивании овощей в открытом грунте», — полагает аналитик.



По данным Минсельхоза, средняя операционная рентабельность промышленных тепличных комплексов в центральной России составляет 30−40%. По оценке «Финама» — 15−25%. Это объясняет интерес к тепличному комплексу не только со стороны крупных агрохолдингов, но и непрофильных корпораций, отмечает Коренев. «Есть уже немалое количество примеров, когда компании, специализирующиеся на выпуске продукции, не имеющей к сельскому хозяйству никакого отношения, открывали свой агробизнес именно в секторе тепличного овощеводства. Так, сравнительно недавно компания «Авилон», один из крупнейших автодилерских холдингов России, решила инвестировать 12,5 млрд руб. в сельское хозяйство», — напомнил Коренев.



«Норильский никель», согласно собственным данным, является вторым в мире производителем никеля, первым — палладия, четвертым — платины и родия. Основные владельцы компании — «Интеррос» Владимира Потанина (32,9%) и «Русал» Олега Дерипаски (27,8% акций). У Олег Дерипаски сейчас уже есть сельскохозяйственные активы: в группу «Базовый элемент» бизнесмена входит агрохолдинг «Кубань» — один из крупнейших агробизнесов юга России. В его состав входят 10 молочно-товарных ферм, два свинокомплекса, заводы по обработке семян, мясоперерабатывающий завод, сахарный завод «Свобода», два элеватора, конный завод «Восход». Земельный банк «Кубани» составляет 111 тыс. га. На прошлой неделе компания, как и сам Дерипаска, попали под очередные санкции США. Аграрные активы ранее имел и Владимир Потанин. В 2001 году на базе корпорации «Росхлебопродукт» олигарх создал агрохолдинг «Агрос», в планах которого было нарастить земельный банк до 1 млн га. В агрохолдинге Потанина был создан птицеводческий дивизион, а элеваторная сеть одно время входила в тройку крупнейших в стране. Однако позднее «Агрос» начал распродавать свои сельхозактивы, последним в 2011 году был реализован «Ставропольский бройлер».



По данным Росстата, производство овощей закрытого грунта в сельхозорганизациях в 2017 году выросло на 14% до 922 тыс. т, в том числе в Красноярском крае собрали менее 2 тыс. т. Дефицит овощей защищенного грунта в стране Минсельхоз на начало года оценивал в 816 тыс. т. Согласно подсчетам Национального плодоовощного союза, в 2017 году в России введено в эксплуатацию 230 га тепличных комплексов, за последние пять лет их площадь выросла на 778 га до 2,6 тыс. га. Как говорил глава Минсельхоза Александр Ткачев в конце прошлого года, если в ближайшие два-три года темпы роста мощностей сохранятся, дефицит тепличных овощей будет закрыт на 90% в ближайшие два-три года.

