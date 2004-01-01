За шесть лет АПК получил 1,2 трлн рублей господдержки

За последние шесть лет на поддержку агропромышленного комплекса из федерального бюджета направлено более 1,2 трлн руб., сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. По его словам, именно благодаря господдержке производство сельхозпродукции во всех хозяйствах с 2012 года смогло вырасти более чем на 20%, в стране собираются рекордные урожаи, а зависимость от продовольственного импорта снизилась.



«Этот бурный рост — это результат небывалой ранее государственной поддержки АПК, того внимания, которое мы все вместе ему уделяем. За шесть лет из федерального бюджета туда направлено более 1,2 трлн руб.», — указал Медведев. В том числе аграриям предоставлен доступ к льготным кредитам по ставке до 5%, у регионов появилась возможность через единую субсидию самим определять приоритетные направления поддержки АПК, кроме того, увеличен размер грантов для фермеров, перечислил премьер-министр.



В сельхозмашиностроении производство за шесть лет выросло в денежном выражении в три раза, в том числе в прошлом году — почти на 20%, а доля российской продукции в сегменте составила 56%. «Сработали меры поддержки аграриев, которые приобретали нашу технику со скидкой», — сообщил Медведев. По данным Минсельхоза, в 2017 году приобретение зерноуборочных комбайнов выросло на 0,5% до 6,2 тыс. единиц, при этом кормоуборочных комбайнов — снизилось на 3,3% до 694 единиц, тракторов — на 2,2% до 11 тыс. единиц. Энергообеспеченность аграриев в течение прошлого года возросла на 0,4% до 149,2 л. с. на 100 га посевной площади.



Благодаря господдержке сельское хозяйство сохранит устойчивый темп развития и в 2018 году, говорил накануне директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко. По его словам, расходы федерального бюджета на реализацию госпрограммы в 2016 году составили 218,1 млрд руб., в 2017-м — 233,8 млрд руб. В том числе 76,3 млрд руб. (33%) из общего объема расходов в прошлом году было направлено на поддержку инвестиционной деятельности в АПК (возмещение процентной ставки по кредитам, части капзатрат, субсидирование льготных инвесткредитов), 58,3 млрд руб. (25%) — на развитие отраслей АПК (единая субсидия, несвязанная поддержка). В 2018 году расходы федерального бюджета запланированы на уровне 242 млрд руб., напомнил Куценко. Кроме того, как объявил глава Минсельхоза Александр Ткачев, вопрос о выделении на АПК в этом году дополнительных 30 млрд руб. почти решен. «Вчера я обсудил текущую ситуацию в отрасли с президентом. Он разделяет позицию о том, что необходимо к текущему финансированию отрасли в размере 242 млрд руб. предусмотреть дополнительно еще 30 млрд руб.», — отметил Ткачев, добавив, что эти средства пойдут на развитие сельских территорий, льготное кредитование и модернизацию техники.



Тем не менее, ранее госпрограмма предусматривала 325 млрд руб. господдержки на этот год, напомнил на итоговой коллегии Минсельхоза глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. «По паспорту госпрограммы мы должны 325 млрд руб. иметь в 2018 году, а не 242 млрд руб. и не 270 млрд руб. Эта та сумма, которую нам задолжали, с тех пор как действует эта программа это уже более 500 млрд руб.», — подсчитал он. В соответствии с редакцией госпрограммы от 1 января 2015 года объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета в 2013—2020 годах должен был составить 2,1 трлн руб., в том числе 324 млрд руб. — в 2018-м, 338 млрд руб. — в 2019-м и 350 млрд руб. — в 2020-м. В действующей версии документа говорится об 1,7 трлн руб., в том числе в 2018—2020 годах предусмотрено по 242 млрд руб. ежегодно.

