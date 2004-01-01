Комплексу имени Гафури нашли инвестора

Башкирскому птицеводческому комплексу имени М. Гафури (БПК), остановленному осенью прошлого года, нашли инвестора, который готов возобновить производство, сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе общения с жителями республики. «Пока не хочу обнадеживать в полной мере, но мы видим свет в конце тоннеля. Появился инвестор, который готов взяться за оздоровление этого предприятия», — приводит слова Хамитова его пресс-служба.



По его словам, долги предприятия «приближаются суммарно к 10 млрд руб.», из которых около 6−6,5 млрд руб. приходится на кредит Россельхозбанка. Банк готов реструктуризировать эту задолженность. «Надеюсь, и другие кредиторы тоже пойдут на определенные временные уступки в этой части по отношению к новому инвестору», — отметил Хамитов. Также он вновь оценил, что к нынешнему положению дел на предприятии привели просчеты менеджмента. «Порой самоуверенность в ведении бизнеса и недостаточность компетенций приводят к такого рода поражениям. Действительно, новое, современное предприятие, и тема интересная, но не пошел процесс», — рассказал глава Башкирии. Ранее он говорил, что финансовые трудности возникли из-за того, что «собственники птицеводческого комплекса в погоне за масштабами не учли потребности рынка», емкость которого оказалась меньше производимого объема.



По данным Минсельхоза региона, окончательное согласие инвестор еще не дал. «Ждем на следующей неделе», — сказал «Коммерсанту» представитель ведомства. «Потенциально предприятие интересно для инвестиций, так как это один из крупнейших индейководческих комплексов в России, у которого есть уже наработанная технология. Другой вопрос, что комплекс не был законсервирован и его восстановление после полугодового простоя может потребовать значительных средств», — прокомментировал «Агроинвестору» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Кроме того, вернуться в рынок сейчас довольно сложно, что показал пример другого крупного производителя — «Евродона», который в прошлом году останавливал производство из-за гриппа птиц. «Во-первых, чтобы войти в рынок, производителю приходится дисконтировать свою продукцию, что приводит к резкому сокращению денежного потока. Во-вторых, комплекс имени Гафури продавал значительную часть своей продукции — около 60−70% — в своих розничных торговых точках, однако в последнее время такие продажи представляются не самым выгодным экономическим решением. Именно поэтому лидеры отрасли сейчас стараются максимально уходить в сети», — рассказал Давлеев.



Сейчас БПК (бренд «Индюшкин») принадлежит в равных долях предпринимателю, основному владельцу уфимского Уралкапиталбанка Дамиру Камилову и Нелли Юсуповой, дочери предпринимателя Марселя Юсупова. Комплекс является предприятием полного технологического цикла, его строительство было начато в феврале 2007 года. В 2016-м году комплекс имени Гафури входил в топ-3 крупнейших российских производителей индейки после «Дамате» Наума Бабаева и «Евродона» Вадима Ванеева. По подсчетам Agrifood Strategies, предприятие произвело 23,5 тыс. т мяса индейки в убойном весе. Производственные мощности БПК позволяют выпускать до 34 тыс. т мяса. В конце сентября на комплексе было забито последнее стадо и производство остановили. Ранее в апреле Арбитражный суд Башкирии ввел на БПК процедуру наблюдения до 7 июня.



Из-за проблем БПК и гриппа птиц у «Евродона» производство индейки в России в 2017 году осталось примерно на уровне предыдущего года, в то время как годом ранее прирост составил более 50%. По оценке Национального союза производителей и переработчиков мяса индейки, выпуск в 2017-м немного снизился до 220 тыс. т, по подсчетам Agrifood Strategies, — вырос на 3% до 233 тыс. т в убойном весе. По данным Росптицесоюза, крупнейшими производителями мяса индейки в стране в прошлом году стали «Дамате» (29%), «Евродон» (22%) и «Тамбовская индейка» (14%, проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes).

