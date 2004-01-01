 Комплексу имени Гафури нашли инвестора — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
61.406
eur
75.419
moex
2232.66
brent
73.95
пшеница
463.4
сахар
11.64
Инвестиции
Комплексу имени Гафури нашли инвестора
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
апрель 2018
Долги индейководческого предприятия достигли 10 млрд рублей
Комплекс имени Гафури был остановлен в конце сентября 2017 года
Фото: Д. Абрамов

Башкирскому птицеводческому комплексу имени М. Гафури (БПК), остановленному осенью прошлого года, нашли инвестора, который готов возобновить производство, сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе общения с жителями республики. «Пока не хочу обнадеживать в полной мере, но мы видим свет в конце тоннеля. Появился инвестор, который готов взяться за оздоровление этого предприятия», — приводит слова Хамитова его пресс-служба.

По его словам, долги предприятия «приближаются суммарно к 10 млрд руб.», из которых около 6−6,5 млрд руб. приходится на кредит Россельхозбанка. Банк готов реструктуризировать эту задолженность. «Надеюсь, и другие кредиторы тоже пойдут на определенные временные уступки в этой части по отношению к новому инвестору», — отметил Хамитов. Также он вновь оценил, что к нынешнему положению дел на предприятии привели просчеты менеджмента. «Порой самоуверенность в ведении бизнеса и недостаточность компетенций приводят к такого рода поражениям. Действительно, новое, современное предприятие, и тема интересная, но не пошел процесс», — рассказал глава Башкирии. Ранее он говорил, что финансовые трудности возникли из-за того, что «собственники птицеводческого комплекса в погоне за масштабами не учли потребности рынка», емкость которого оказалась меньше производимого объема.

По данным Минсельхоза региона, окончательное согласие инвестор еще не дал. «Ждем на следующей неделе», — сказал «Коммерсанту» представитель ведомства. «Потенциально предприятие интересно для инвестиций, так как это один из крупнейших индейководческих комплексов в России, у которого есть уже наработанная технология. Другой вопрос, что комплекс не был законсервирован и его восстановление после полугодового простоя может потребовать значительных средств», — прокомментировал «Агроинвестору» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Кроме того, вернуться в рынок сейчас довольно сложно, что показал пример другого крупного производителя — «Евродона», который в прошлом году останавливал производство из-за гриппа птиц. «Во-первых, чтобы войти в рынок, производителю приходится дисконтировать свою продукцию, что приводит к резкому сокращению денежного потока. Во-вторых, комплекс имени Гафури продавал значительную часть своей продукции — около 60−70% — в своих розничных торговых точках, однако в последнее время такие продажи представляются не самым выгодным экономическим решением. Именно поэтому лидеры отрасли сейчас стараются максимально уходить в сети», — рассказал Давлеев.

Сейчас БПК (бренд «Индюшкин») принадлежит в равных долях предпринимателю, основному владельцу уфимского Уралкапиталбанка Дамиру Камилову и Нелли Юсуповой, дочери предпринимателя Марселя Юсупова. Комплекс является предприятием полного технологического цикла, его строительство было начато в феврале 2007 года. В 2016-м году комплекс имени Гафури входил в топ-3 крупнейших российских производителей индейки после «Дамате» Наума Бабаева и «Евродона» Вадима Ванеева. По подсчетам Agrifood Strategies, предприятие произвело 23,5 тыс. т мяса индейки в убойном весе. Производственные мощности БПК позволяют выпускать до 34 тыс. т мяса. В конце сентября на комплексе было забито последнее стадо и производство остановили. Ранее в апреле Арбитражный суд Башкирии ввел на БПК процедуру наблюдения до 7 июня.

Из-за проблем БПК и гриппа птиц у «Евродона» производство индейки в России в 2017 году осталось примерно на уровне предыдущего года, в то время как годом ранее прирост составил более 50%. По оценке Национального союза производителей и переработчиков мяса индейки, выпуск в 2017-м немного снизился до 220 тыс. т, по подсчетам Agrifood Strategies, — вырос на 3% до 233 тыс. т в убойном весе. По данным Росптицесоюза, крупнейшими производителями мяса индейки в стране в прошлом году стали «Дамате» (29%), «Евродон» (22%) и «Тамбовская индейка» (14%, проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes).

Показать еще
Статьи по теме
Долги комплекса имени Гафури оценены в 6 млрд рублей
Башкирский комплекс имени Гафури остановил работу
«Дамате» добивается банкротства удмуртского производителя индейки
Производство мяса птицы превысит 4,9 млн тонн
«Лишнее» молоко. Весь прирост производства сырья ушел в запасы
Татьяна Карабут
Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Лонгрид
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией