 «Белая дача» запустила завод по производству картофеля фри — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
62.301
eur
75.84
moex
2253.5
brent
73.87
пшеница
485.6
сахар
10.86
Инвестиции
«Белая дача» запустила завод по производству картофеля фри
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
апрель 2018
Объем инвестиций составил 8,7 млрд рублей
«Белая дача» рассчитывает полностью заместить импорт картофеля фри в Россию
Фото: Lamb Weston

В особой экономической зоне «Липецк» открыт картофелеперерабатывающий завод, построенный группой компаний «Белая дача» совместно с американо-голландской Lamb Weston/Meijer. Объем инвестиций в проект составил 8,7 млрд руб. (около €115 млн).

Строительство было начато летом 2016 года. Плановая мощность первой очереди — 100 тыс. т картофеля фри и долек в год при объеме переработки около 200 тыс. т сырья. «Я знаю, что на подходе вторая очередь», — объявил статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, однако сроков не назвал. Ранее сообщалось, что на полную производственную мощность — около 200 тыс. т картофеля фри в год — предприятие выйдет к концу 2019-го.

Завод стал крупнейшим предприятием по производству картофеля фри в России. Первым потребителем продукции будет сеть ресторанов McDonald’s. «С открытием завода по производству картофеля фри 98% продукции McDonald’s будет поставляться отечественными поставщиками, а это более 160 компаний-флагманов российского агропромышленного комплекса», — сказал председатель совета директоров McDonald’s в России Хамзат Хасбулатов. Позднее появятся контракты и с другими компаниями общественного питания и торговыми сетями, ожидает «Белая дача». Кроме того, инвесторы рассчитывают на экспорт продукции. «Завод имеет потенциал роста и возможности поставок не только по России и в страны СНГ, но и большой экспортный потенциал», — сообщил член совета директоров «Белой дачи» Владимир Цыганов.

Для обеспечения потребности завода в картофеле «Белая дача» создала фермерскую школу и собственную производственную базу с посевной площадью 2 тыс. га и картофелехранилищем в Тамбовской области. На нее придется около 30% поставляемого на предприятие сырья, остальная часть будет закупаться у отечественных фермеров через долгосрочные контракты. Как рассказывал основатель группы Виктор Семенов в декабре на конференции «Агрохолдинги России», обучение фермеров было начато еще пять лет назад. По данным «Белой дачи», за это время малые сельхозпроизводители в 16 регионах получили навыки выращивания качественного сортового картофеля при урожайности до 500 ц/га. Как отметил глава администрации Липецкой области Олег Королев, предприятие сможет полностью заместить импорт картофеля фри, который сейчас завозится из-за рубежа. Согласно информации ФТС, в 2017 году Россия импортировала 117 тыс. т мороженого картофеля, в основном, из Нидерландов, Польши, Бельгии и Франции.

По данным Картофельного союза России, до открытия завода в России перерабатывалось около 1 млн картофеля, в основном он шел на производство чипсов и картофельных хлопьев. «С запуском завода объемы переработки вырастут сразу на 20%", — ранее говорил «Агроинвестору» директор союза Алексей Красильников. По его данным, McDonald’s ежегодно завозит около 55−60 тыс. т картофеля фри, таким образом, липецкий завод на 100% закроет потребности ресторанной сети. В 2015 году в Брянской области был построен завод по производству замороженного картофеля и картофельных хлопьев «ЭкоФрио» ежегодной мощностью 100 тыс. т, однако из-за проблем с очистными сооружениями предприятие приостановило свою работу практически сразу после запуска.

Холдинг «Белая дача» ведет свою историю с 1918 года, по данным «Ромир» за 2016 год, группа является лидером на рынке мытых готовых к употреблению салатов. У компании есть завод по переработке салатной продукции «Котельники» в Подмосковье объемом производства 30 тыс. т готовой продукции в год и «Алабуга» в Татарстане мощностью 14 тыс. т в год. В сентябре 2017 года «Белая дача» запустила в Ставропольском крае роботизированный тепличный комплекс по выращиванию мини-салатов и томатов, площадь первой очереди составляет 7,5 га, инвестиции — 2,5 млрд руб.

Lamb Weston создана в 1950 году в США и является мировым лидером по производству продукции из картофеля, осуществляющим продажи более чем в 100 странах по всему миру. LambWeston/Meijer работает на рынках Европы, Ближнего Востока, Африки и Бразилии, головной офис находится в Нидерландах. Компания владеет пятью заводами — тремя в Нидерландах, одним в Великобритании и одним в Австрии.

Показать еще
Статьи по теме
«Белая Дача» построила завод по производству картофеля фри
«Белая Дача» выпустила первую партию картофеля фри
Рынок картофеля фри прибавляет по 2% в год
Основатель группы «Белая Дача»: «Спрос начинает медленно восстанавливаться»
«Лишнее» молоко. Весь прирост производства сырья ушел в запасы
Татьяна Карабут
Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Лонгрид
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией