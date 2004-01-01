«Белая дача» запустила завод по производству картофеля фри

В особой экономической зоне «Липецк» открыт картофелеперерабатывающий завод, построенный группой компаний «Белая дача» совместно с американо-голландской Lamb Weston/Meijer. Объем инвестиций в проект составил 8,7 млрд руб. (около €115 млн).



Строительство было начато летом 2016 года. Плановая мощность первой очереди — 100 тыс. т картофеля фри и долек в год при объеме переработки около 200 тыс. т сырья. «Я знаю, что на подходе вторая очередь», — объявил статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, однако сроков не назвал. Ранее сообщалось, что на полную производственную мощность — около 200 тыс. т картофеля фри в год — предприятие выйдет к концу 2019-го.



Завод стал крупнейшим предприятием по производству картофеля фри в России. Первым потребителем продукции будет сеть ресторанов McDonald’s. «С открытием завода по производству картофеля фри 98% продукции McDonald’s будет поставляться отечественными поставщиками, а это более 160 компаний-флагманов российского агропромышленного комплекса», — сказал председатель совета директоров McDonald’s в России Хамзат Хасбулатов. Позднее появятся контракты и с другими компаниями общественного питания и торговыми сетями, ожидает «Белая дача». Кроме того, инвесторы рассчитывают на экспорт продукции. «Завод имеет потенциал роста и возможности поставок не только по России и в страны СНГ, но и большой экспортный потенциал», — сообщил член совета директоров «Белой дачи» Владимир Цыганов.



Для обеспечения потребности завода в картофеле «Белая дача» создала фермерскую школу и собственную производственную базу с посевной площадью 2 тыс. га и картофелехранилищем в Тамбовской области. На нее придется около 30% поставляемого на предприятие сырья, остальная часть будет закупаться у отечественных фермеров через долгосрочные контракты. Как рассказывал основатель группы Виктор Семенов в декабре на конференции «Агрохолдинги России», обучение фермеров было начато еще пять лет назад. По данным «Белой дачи», за это время малые сельхозпроизводители в 16 регионах получили навыки выращивания качественного сортового картофеля при урожайности до 500 ц/га. Как отметил глава администрации Липецкой области Олег Королев, предприятие сможет полностью заместить импорт картофеля фри, который сейчас завозится из-за рубежа. Согласно информации ФТС, в 2017 году Россия импортировала 117 тыс. т мороженого картофеля, в основном, из Нидерландов, Польши, Бельгии и Франции.



По данным Картофельного союза России, до открытия завода в России перерабатывалось около 1 млн картофеля, в основном он шел на производство чипсов и картофельных хлопьев. «С запуском завода объемы переработки вырастут сразу на 20%", — ранее говорил «Агроинвестору» директор союза Алексей Красильников. По его данным, McDonald’s ежегодно завозит около 55−60 тыс. т картофеля фри, таким образом, липецкий завод на 100% закроет потребности ресторанной сети. В 2015 году в Брянской области был построен завод по производству замороженного картофеля и картофельных хлопьев «ЭкоФрио» ежегодной мощностью 100 тыс. т, однако из-за проблем с очистными сооружениями предприятие приостановило свою работу практически сразу после запуска.



Холдинг «Белая дача» ведет свою историю с 1918 года, по данным «Ромир» за 2016 год, группа является лидером на рынке мытых готовых к употреблению салатов. У компании есть завод по переработке салатной продукции «Котельники» в Подмосковье объемом производства 30 тыс. т готовой продукции в год и «Алабуга» в Татарстане мощностью 14 тыс. т в год. В сентябре 2017 года «Белая дача» запустила в Ставропольском крае роботизированный тепличный комплекс по выращиванию мини-салатов и томатов, площадь первой очереди составляет 7,5 га, инвестиции — 2,5 млрд руб.



Lamb Weston создана в 1950 году в США и является мировым лидером по производству продукции из картофеля, осуществляющим продажи более чем в 100 странах по всему миру. LambWeston/Meijer работает на рынках Европы, Ближнего Востока, Африки и Бразилии, головной офис находится в Нидерландах. Компания владеет пятью заводами — тремя в Нидерландах, одним в Великобритании и одним в Австрии.

