Датский холдинг строит новый свинокомплекс в Ленинградской области

Группа «Идаванг Агро», входящая в датский холдинг Idavang, начала строительство свинокомплекса на 55 тыс. свиней единовременного содержания в Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба администрации региона, выход предприятия на полную мощность позволит увеличить производство свинины в области на 25%.



«Сегодня регион, по стандартам доктрины продовольственной безопасности, полностью обеспечивает себя мясом, но 80% его объема составляет мясо птицы. Мы ставим перед собой задачу комплексного развития всех отраслей животноводства: производства свинины, говядины, баранины, мяса кролика. Выход на промышленную мощность нового животноводческого комплекса позволит сразу на четверть увеличить объем производство свинины в регионе», — сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.



Комплекс «Идаванг Луга» будет рассчитан на единовременное содержание 3,5 тыс. свиноматок и ежегодное производство 98 тыс. товарных свиней, или 12 тыс. т свинины в год. В состав комплекса войдут 26 площадок по выращиванию и откорму свиней, кормокухня, комплекс приема и хранения зерна на 30 тыс. т. Планируется, что первые семь площадок будут введены в строй в 2019 году, завершение строительства намечено на 2022 год, а выход на проектную мощность должен состояться в 2024-м. Общая стоимость проекта — 3,7 млрд руб., из них 2,1 млрд руб. составят собственные средства, 1,6 млрд руб. — заемные. В мае 2018 года компания сообщила, что Минсельхоз одобрил ей льготный кредит, который планируется взять на строительство. Срок окупаемости проекта — 15 лет.



Сейчас у группы «Идаванг» уже есть свинокомплексы в Ленинградской области мощностью 20 тыс. т свинины в год, а также в Псковской области на 12 тыс. т. Как говорится на сайте холдинга, ежегодно предприятие в Ленинградской области выпускает до 180 тыс. товарных свиней, благодаря чему «Идаванг» занимает первое место по объемам производства свинины в регионе. С 2012 года компания также развивает там собственную кормовую базу, увеличивая посевные площади, указано на сайте. Кроме России у Idavang также есть производство свинины в Литве. Как следует из годовой отчетности, в 2016 году компания произвела 734 тыс. свиней на убой, выручка составила 95,1 млн евро, чистая прибыль — 14,2 млн евро.



Текущая ситуация в российском свиноводческом секторе не слишком благоприятна для расширения производства, констатирует исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Можно предположить, что, принимая решение, инвестор благоприятно оценил свои каналы реализации. Однако в целом необходимо отметить, что рынок движется к фазе насыщения, когда по себестоимости будет жесткая конкуренция с крупными игроками», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его прогнозу, насыщение рынка свинины может быть достигнуто уже в ближайшие два года. «И это намного быстрее, чем срок окупаемости подобного проекта», — подчеркнул Корнеев.



По данным Росстата, в начале 2018 года цена на свиней, реализуемых сельхозорганизациями, продолжала снижаться, с января по март она упала на 4,7% до 85,1 руб./кг, что на 9,6% меньше, чем в аналогичном месяце 2017-го. Однако начиная с апреля началась повышательная динамика и, согласно данным оперативного мониторинга Минсельхоза, к 14 июня цена сельхозпроизводителей на свиней в живом весе составляла 100,74 руб./кг. Однако, по словам Корнеева, речь идет о временном росте. «Повышение цены связано с временным увеличением спроса, который обязан сезону дач и шашлыков, а также Чемпионату мира по футболу. Сейчас цена неплохая, всех устраивающая, однако нужно смотреть ситуацию в целом по году: для того, чтобы производители находились в более-менее комфортной зоне рентабельности, она должна быть выше 100 руб./кг», — добавил Корнеев.



В 2017 году производство свиней в стране увеличилось на 5% до 4,6 млн т в живом весе, в том числе в сельхозорганизациях рост составил 7,4%, до 3,8 млн т. Из этого объема на Ленинградскую область пришлось 37 тыс. т или менее 1% выпускаемого сельхозорганизациями объема. Как ранее прогнозировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в 2018-м набранные в прошлом году темпы роста сохранятся. По программе ускоренного импортозамещения со второй половины 2014 года были сделаны серьезные инвестиции в свиноводческую отрасль, и, начиная с конца 2017-го эти проекты выходят на полную мощность, пояснял Ковалев. Как следует из данных Росстата, в январе-мае 2018 года производство свиней на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 11,5% до 1,64 млн т в живом весе.

