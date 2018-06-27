В Ростовской области остановлен свиноводческий проект стоимостью 13,5 млрд рублей

Администрация Чертковского района Ростовской области расторгла договор аренды земельного участка, на котором ООО АПК «Станица» планировало строительство свиноводческого комплекса за 13,5 млрд руб. Как сообщил «Коммерсанту» источник в администрации, земля была изъята из-за неплатежей за аренду, работы на участке не начинались, а письма, отправленные по юридическому адресу предприятия, возвращаются обратно из-за отсутствия адресата.



Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский на пресс-конференции 26 июня подтвердил, что проект не реализуется. «Что-то положительное по нему я сейчас сказать не могу. Скажу только, что это был важный для нас проект — свиноводческий комплекс, ориентированный на импортозамещение. Но он сегодня не нашел источников финансирования, не закончена проектная работа», — сообщил министр.



Производственная мощность свиноводческого комплекса АПК «Станица» должна была составить 250 тыс. свиней в год. Соглашение о его возведении было подписано еще в 2010 году, тогда заявлялось, что он станет первым из четырех комплексов полного цикла по производству мяса свинины общей стоимостью 19,7 млрд руб. Запуск первого свинокомплекса стоимостью 6,9 млрд руб. планировался на 2014 год.



Как сообщается на сайте Минсельхоза Ростовской области, в 2011 году компания приступила к реализации проекта, который предусматривает возведение свиноферм, племенного завода, убойно-разделочного цеха, а в перспективе планировалась установка линий по глубокой переработке. В 2013 году АПК «Станица» в присутствии губернатора Ростовской области Василия Голубева подписал соглашение с немецкой компанией Schauer Agrotronic соглашение о поставках оборудования для комбикормового завода и свинокомплекса на общую сумму 1,4 млрд руб.



Однако позднее было объявлено о переносе срока ввода свинокомплекса на 2020 год из-за проблем с финансированием, при этом объем инвестиций в проект вырос с 6,9 млрд руб. до 13,5 млрд руб. По данным kartoteka.ru, ООО АПК «Станица» зарегистрировано в 2009 году с уставным капиталом 10 тыс. руб., владельцем компании является ее гендиректор Владимир Марченко. При нулевой выручке в 2015 году АПК «Станица» отчиталась о чистом убытке в 114 млн руб., а в 2016-м — о чистой прибыли в 134 млн руб.



Проект АПК «Станица» был достаточно масштабным как по мощности, так и по степени вертикальной интеграции, отмечает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. Однако в настоящее время реализовать его крайне затруднительно. «Наличие племенного производства определяло его уникальность и отчасти высокую стоимость. Однако бюджет проекта был слишком большим для быстрого принятия решения о финансировании. Когда вопрос затянулся, уровень риска для таких проектов стал слишком высоким для банков», — сказал «Агроинвестору» Шафоростов.



За последние семь лет промышленное производство мяса свиней в России увеличилось в 2,2 раза — с 1,3 млн т в убойном весе в 2010-м до 2,9 млн т в 2017-м, следует из данных Росстата. По оценке Национального союза свиноводов, если в 2010-м доля промышленного сегмента составляла 56% от общего объема производства свинины, то в 2017-м этот показатель превысил 82%. И на текущий момент ситуация в российском свиноводческом секторе не слишком благоприятна для новых проектов, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Рынок движется к фазе насыщения, когда по себестоимости будет жесткая конкуренция с крупными игроками», — говорил эксперт. По его прогнозу, насыщение рынка свинины может быть достигнуто уже в ближайшие два года.



По данным Росстата, производство свинины в России в прошлом году увеличилось на 4,8% до 3,5 млн т в убойном весе, в том числе в сельхозорганизациях рост составил 7,2%. Ростовская область занимает 14-е место в России по объемам производства свинины. По итогам прошлого года регион выпустил 60 тыс. т свиней в убойном весе — около 1,7% общероссийского производства.

