В Ростовской области построят тепличный комплекс за 6,5 млрд рублей

АПК «Сальский» в октябре начнет строительство первой очереди тепличного комплекса мощностью 8 тыс. т томатов в год в Ростовской области. Объем инвестиций оценивается в 1,6 млрд руб. Всего планируется создание трех очередей общей стоимостью 6,5 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на учредителя компании Елену Нейжмак. Фирма взяла в аренду 116 га земли, половину из которых отведут под теплицы. Первую площадку предполагается запустить до 2021 года. Срок окупаемости проекта составит около шести лет.



Предприятие будет выращивать томаты, салат и огурцы, комбинат намерен реализовывать продукцию в Московской области, а также на юге страны. По словам Нейжмак, у компании уже есть предварительные договоренности о поставках томатов в распределительный центр в Москве, огурцов и салата — в распределительный центр Ростовской области.



О том, что в Сальском районе Ростовской области планируется построить тепличный комбинат стало известно год назад. Правда, тогда на заседании районного Совета по инвестициям инвестор предполагал начать работу с возведения в 2018 году 4,2 га теплиц под огурцы с рассадным отделением, а в 2019-м добавить 3,6 га для выращивания томатов. Сейчас же приоритеты компании изменились в пользу томатов, ими будут заняты основные мощности комбината. «Объем инвестиций в проект для заявленной площади теплиц выглядит заниженным, — считает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. — Средний уровень вложений на 1 га теплиц сейчас составляет 230−270 млн руб.».



Учитывая тот факт, что по производству огурцов в закрытом грунте в стране достигнуто практически полное насыщение рынка, ориентированность АПК «Сальский» на производстве томатов должно обеспечить ему неплохую конкурентоспособность, считает аналитик «Финам» Алексей Коренев. Однако дополнительным фактором риска для реализации проекта он называет то, что финансироваться он будет только на 30% за счет собственных средств и на 70% — за счет заемных. Таким образом расходы на обслуживание кредитов заметно увеличат себестоимость продукции, что на начальном этапе может сказаться на темпах выхода на положительную рентабельность, обращает внимание Коренев.







По данным Минсельхоза на 3 июля, валовой сбор тепличных овощей в стране составил 539,1 тыс. т — на 16,6% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В том числе урожай огурцов вырос на 10,8% до 377,5 тыс. т, томатов — на 33,1% до 152,4 тыс. т, прочих овощей — на 28,1% до 9,1 тыс. т. По информации Росстата, урожай овощей закрытого грунта в 2017 году составил почти 1,7 млн т, увеличившись на 8,4% к уровню 2016-го. Производство огурцов превысило 897 тыс. т, томатов — 714 тыс. т. Все хозяйства Ростовской области в прошлом году собрали около 25,1 тыс. т овощей, из которых на долю огурцов пришлось почти 14 тыс. т, томатов — 9,6 тыс. т.



Согласно ФТС, в прошлом году Россия импортировала 129 тыс. т огурцов на $141 млн. Ввоз томатов составил 503 тыс. т на $545 — это почти треть от общих поставок в категории овощей. По сравнению с 2016 годом закупки томатов выросли, тогда они были на уровне 445 тыс. т на $478 млн, по огурцам в прошлом году также отмечался рост закупок, в 2016-м их импорт был на уровне 110 тыс. т на $120 млн. Главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин говорил «Агроинвестору», что увеличение импорта связано с ростом потребления овощей, которое оказалось выше, чем расширение собственного производства.



2017 год оказался интересен тем, что на фоне устойчивого прироста внутреннего производства овощей закрытого грунта впервые за три года объемы импорта также показали позитивную динамику, обращает внимание Шалихманова. «Это сигнал участникам отрасли о том, что инвестиционная привлекательность сектора пока сохраняется благодаря имеющемуся резерву емкости рынка», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Александр Ткачев, будучи министром сельского хозяйства, отмечал, что дефицит тепличных овощей будет закрыт на 90% уже в ближайшие два-три года. Отраслевые эксперты говорят, что по огурцам рынок уже насыщен или близок к этому. Президент плодоовощного союза Сергей Королев ранее прогнозировал, что и по томатам в ближайшие три-четыре года произойдет практически полное замещение импорта, и Россия выйдет на показатель 85−90% собственного производства.



На этом фоне, вероятно, государство в перспективе двух-трех лет перестанет поддерживать новые тепличные проекты. Тем не менее, пока инвесторы могут рассчитывать на льготные кредиты и возмещение части понесенных капзатрат, и сектор остается для них привлекательным. «В целом инвестиционная привлекательность тепличного овощеводства будет исчерпана в ближайшем будущем — на горизонте двух лет, — предполагает Шалихманова. — Это означает, что инвесторам, нацеленным на строительство теплиц, необходимо спешить — на успех могут рассчитывать только проекты, стартующие в ближайшее время».



По данным kartoteka.ru, АПК «Сальский» зарегистрирован в июне прошлого года. Основной вид деятельности — выращивание овощей защищенного грунта. Уставной капитал — 10 тыс. руб., единственным участником компании является ее гендиректор Елена Нейжмак. Ранее она руководила «Сальским заводом кузнечно-прессового оборудования».





