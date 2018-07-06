«Русский Кролик» вложил в строительство комплекса уже 720 млн рублей

Компания «Русский кролик» завершит строительство одного из крупнейших в стране комплексов по промышленному производству мяса кролика к концу 2018 года. Мощность возводимого в Костромской области предприятия составит около 3,2 тыс. т мяса кролика в год. Сейчас построено пять корпусов из восьми. Инвестиции в проект уже составили 720 млн руб., сообщила пресс-служба компании.



На предприятии осуществляется полный цикл производства — от выращивания мясного поголовья до упаковки готовой продукции и отправки в точки продаж. Важной особенностью организации работы с точки зрения экологии является практически замкнутый технологический цикл: отходы производства перерабатывают в биологические удобрения и сухие корма для нужд сельского хозяйства. В составе комплекса находится крупнейший в России завод по убою и переработке мяса кроликов, при выходе на полную мощность его производительность составит до 1,5 тыс. голов в час.



«Русский Кролик» активно участвует в передаче опыта освоения промышленного производства мяса кролика, говорится в сообщении пресс-службы. В частности, за последние пять лет было спроектировано, построено и запущено шесть комплексов по всей России. Организована программа подготовки и переподготовки кадров с обучением специалистов как в учебном центре компании, так и на местах под контролем преподавателей. Кроме того, недавно компания стала одним из учредителей созданной в июне этого года Национальной ассоциации промышленного кролиководства. Членами объединения являются компании «Окрол», «Лапин Агриколь Калуга», фирма НПВиЗЦ «Ветзвероцентр», а также «ЗайКо».







Одной из главных задач ассоциации является методологическая и научно-техническая поддержка завершения строительства кролиководческого комплекса в Костромской области, а также возведение новых предприятий в Ярославской и Калужской областях (каждое мощностью до 1,6 тыс. т/год) и комплекса в Тульской области, рассчитанного на выпуск 700 т мяса кролика в год. Среди других целей объединения кролиководов — создание единой платформы подготовки и управлением проектами, разработка и внедрение единых методических, технологических, финансовых, управленческих стандартов формирования, запуска и управления кролиководческими комплексами, разработка и внедрение электронной системы управления такими предприятиями и создание центра сбыта и переработки готовой продукции. Также ассоциация планирует организовать лабораторию секвенирования экзомов кроликов для последующего геномного отбора для применения данной платформы в биомедицинских исследованиях и более точного отбора кроликов для практического применения в животноводстве.



По данным Росстата, промышленное производство мяса кролика за последние 10 лет выросло почти в 2,5 раза до 3,2 тыс. т. Однако 86% от общего объема производства дают ЛПХ. В прошлом году в этой категории хозяйств было получено 32 тыс. т мяса кролика, в КФХ — 1,6 тыс. т (все цифры в живом весе).

