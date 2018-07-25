«Залесское молоко» вложится в производство сыров

«Залесское молоко» (входит в агропромышленный холдинг «Ова») вложит 2,2 млрд руб. в строительство завода по производству сыра в Калининградской области. Как сообщил «Интерфаксу» председатель совета директоров группы Андрей Романов, предприятие будет рассчитано на переработку 200 т молока в сутки, это позволит ему выпускать 20 т полутвердых сыров в год.

Приступить к строительным работам планируется до конца года, запуск производства намечен на конец 2019 — начало 2020-го. Разрешение на возведение предприятия уже получено, уточнил Романов. Завод будет работать на молоке собственного производства группы, а также на сырье предприятий области.

Сейчас у группы уже есть перерабатывающий завод в Калининградской области, выпускающий 128 наименований продукции под ТМ «Залесский фермер», в том числе молоко, йогурты, творог, плавленый сыр, указано на сайте производителя. Продукция реализуется в Калининградской области, Москве, Санкт-Петербурге. В апреле этого года также сообщалось о запуске производства сыра моцарелла. Для этого на предприятии была установлена новая линия, которая выпускает 6 тыс. упаковок в сутки. Как сообщала пресс-служба регионального правительства, годовой объем выпуска моцареллы составит 260 т.

Группа «Залесское молоко» основана в 2010 году и является вертикально интегрированной компанией по производству молока и молочных продуктов. Кроме молочного завода в группу входит три животноводческих комплекса в Калининградской области, рассчитанные в совокупности на 6 тыс. коров дойного стада (согласно собственным данным, продуктивность коров — 9500 кг в год), хозяйство по выращиванию молодняка КРС на 5,5 тыс. животных, растениеводческое хозяйство с площадью пашни в 15 тыс. га и хранилища на 39 тыс. т зерна. Производственные мощности составляют 130 т молока в сутки. По данным kartoteka.ru , выручка ЗАО «Залесское молоко» в 2016 году составила 458 млн руб., чистый убыток — 19 млн руб., у ООО «Залесский фермер» выручка достигла 379 млн руб., чистая прибыль 4 тыс. руб.

Как говорил в декабре Романов в интервью РБК, если 2017 год в растениеводстве был не самым успешным, то в молокопереработке — «стабильная позитивная ситуация». «Мы периодически отрабатываем новую продукцию, выводим ее на рынок. Пока эта работа идет успешно, эффективно <…> Наши продажи на сегодняшний день соответствуют нашим планам, проект радует», — говорил Романов. Тогда он назвал твердые и полутвердые сыры достаточно актуальной темой, но очень финансово емкой.

По данным Росстата, в 2017 году производство сыров в России прибавило 5,5% до 462 тыс. т, в первом полугодии 2018-го рост составил еще 3,2%. За последние пять лет выпуск сыра и творога увеличился на 34,5%, причем показатель демонстрировал ежегодный рост, сообщает аналитическая компания BusinesStat. «Причиной увеличения объемов производства в России послужил запрет на ввоз ряда продуктов (в том числе сыров и творога) из стран ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады. Стремясь восполнить недостаток предложения, российские предприятия в 2013—2017 годах нарастили объемы производства сыров и творога с 716 тыс. т до 963 тыс. т», — говорится в исследовании BusinesStat. Объем внутренних продаж твердых сыров в России с 2013 по 2017 год увеличился почти на 15%, при этом если в 2013-м около половины твердых сыров были зарубежного производства, то в 2017-м доля импорта упала приблизительно до 30%. В ближайшие пять лет BusinesStat прогнозирует продолжение роста объемов продаж твердых сыров, однако значительно меньшими темпами — в среднем на 1,5% в год. Потенциал увеличения производства будет ограничен рядом факторов, среди которых дефицит в России сырого молока, конкуренция с белорусскими производителями и невысокий уровень доходов населения, говорится в исследовании.

Для насыщения рынка по сырам необходимо нарастить внутреннее производство еще примерно на 200 тыс. т, в свою очередь пояснял «Агроинвестору» владелец подмосковной сыроварни «Русский пармезан», председатель оргкомитета Союза сыроваров России Олег Сирота. По его словам, сейчас строятся комплексы по производству сыра общей мощностью до 1 млн т сырого молока. Кроме того, ежегодно появляется пара сотен небольших сыроварен. При этом, замечал Сирота, официальная статистика по сырам неполная, так как в ней не посчитаны малые и средние предприятия. При более тщательном учете, уверен предприниматель, малые сыроварни дадут серьезную прибавку.