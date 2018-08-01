Кластер по производству баранины подешевел до 3,2 млрд рублей

В Ставропольском крае реализуется проект производства баранины по австралийской модели, когда создается крупное якорное предприятие по переработке и под него выстраивается производство. Таким предприятием в регионе станет завод мощностью 600 тыс. голов в год, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова. Инициатором строительства завода стала компания «Ставропольский фермер». Стоимость проекта оценивается в 3,2 млрд руб. Краевые власти обеспечили ему льготное кредитование, первый транш — около 600 млн руб., рассказал Ситников.



В январе заместитель гендиректора «Ставропольского фермера» Александр Калиничев говорил «Агроинвестору», что завод предполагается запустить в сентябре, инвестиции в его создание планировались на уровне 500 млн руб. При этом стоимость всего кластера по производству баранины региональное агроведомство тогда оценивало в 3,6 млрд руб. Предполагалось, что он будет создаваться в два этапа в 2018—2020 годах.



Сейчас примерно половина производимой на Ставрополье баранины вывозится из региона непереработанной. По мнению Ситникова, проект может коренным образом изменить ситуацию, позволит улучшить структуру поголовья и увеличить переработку мяса. Чтобы обеспечить завод сырьем, нужно будет использовать более продуктивные породы со среднесуточным привесом 280−400 г, отметил министр. При этом качество мяса станет лучше, что может обеспечить продукции конкурентоспособность на мировом рынке. На прошлой неделе в ходе совещания аграрного комитета Думы Ставропольского края, посвященного приоритетным направлениям и мерам господдержки животноводства, Ситников говорил, что создание сертифицированной бойни позволит к 2020 году охватить весь рынок Ставрополья и ряда других регионов СКФО и Юга. В дальнейшем предполагается отправлять до 5 тыс. т баранины в год в Иран, Ирак и Израиль.



Производство баранины в России по итогам 2017-го составило около 200 тыс. т в убойном весе, около 70% пришлось на долю хозяйств населения. В том числе Ставропольский край произвел около 38 тыс. т баранины, в регионе действует 18 овцеводческих хозяйств, маточное поголовье насчитывает 173 тыс. животных. Общее поголовье овец составляет около 2 млн, к 2025 году стоит задача увеличить стадо в 1,5 раза. При этом плановая мощность нового завода составляет примерно 30 тыс. т в убойном весе — сразу возникает вопрос о наличии необходимого объема сырья, обращает внимание партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. «Собрать такой объем без централизации производства баранины достаточно сложно», — считает он.



Ранее Александр Калиничев уточнял, что сначала предприятие будет покупать скот в Ставрополье и ближайших республиках, а затем — расширит свое стадо, в котором зимой было около 2 тыс. овец. Замгендиректора «Ставропольского фермера» уверен, что проблем с поставщиками у завода не будет, в том числе потому что в крае не там много мощностей для сертифицированного убоя мелкого рогатого скота. К тому же на первом этапе производительность предприятия должна составить до 150 тыс. овец в год.



Кроме того, не очень понятна ситуация реализацией готовой продукции, продолжает Тихомиров. «На местном рынке сбыта высокая конкуренция с небольшими частными производителями. А в центральных регионах баранина является более премиальным видом мяса, и при сокращении покупательского спроса, она проигрывает той же курице», — прокомментировал он «Агроинвестору». Спрос на качественную баранину есть как на внутреннем рынке, так и за рубежом, отмечал ранее гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров. «Наши торговые сети активно ищут возможности заниматься бараниной. Также есть запрос со стороны Ирана и других стран Ближнего Востока», — говорил он.



По мнению руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, производство баранины будет развиваться, несмотря на то, что сейчас ее доля в потреблении на уровне 2%. Однако хотя в стране появляются более современные бойни для мелкого рогатого скота, этот сектор еще предстоит выводить из тени, подчеркивает эксперт. «Большая его часть находится вне контроля государства и статистики, есть проблемы по части ветеринарной безопасности, с нелегальным перемещением продукции. Этот рынок очень непрозрачный, и пройдут годы, прежде чем мы его превратим в достаточно цивилизованный», — считает эксперт.



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