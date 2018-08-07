«Русагро» купила свинокомплекс и бойню в Белгородской области

Группа «Русагро», третий в стране производитель свинины по итогам прошлого года и № 10 В рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса, сообщила о закрытии сделки по покупке компании «КапиталАгро» и одноименного торгового дома в Белгородской области. Стоимость покупки составила 1,8 млрд руб., чистый долг приобретенных компаний — 1,9 млрд руб. В периметр сделки входят комплексы с 10,4 тыс. свиноматок и убойное производство мощностью 400 тыс. свиней в год. «Русагро» планирует модернизировать свинокомплексы и бойню, вложив около 300 млн руб. В результате сделки холдинг рассчитывает увеличить свою долю на рынке полутуш, крупного куска и потребительской продукции.



В июле ФАС сообщила, что «Русагро» подала ходатайства о покупке долей в уставном капитале ООО «Капитал-инвест» и ТД «КапиталАгро», 26 июля служба опубликовала решения о согласовании сделок.



По данным kartoteka.ru, компания «Капитал-инвест» была зарегистрировала в 2010 году, ее основой вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. По 49% акций принадлежит Сергею Чеботареву и Александру Пашкову, 2% у Геннадия Бобрицкого, следует из данных ЕГРЮЛ. Последний — гендиректор и основной владелец холдинга «Приосколье», крупнейшего в стране производителя бройлера в 2017 году и № 3 В рейтинге «Агроинвестора» по всем видам мяса, Пашков — бывший мэр Белгорода, ему также принадлежит 35% ТД «КапиталАгро». У Чеботарева в этой компании доля в 50%, еще 15% контролирует гендиректор торгового дома Иван Рощупкин. Он также является учредителем и директором компании «Мраморная свинина».



Основная цель ТД «КапиталАгро» — продвижение и продажа на российском рынке мраморной свинины, произведенной ЗАО «КапиталАгро» в Ивнянском районе Белгородской области, говорится на сайте компании. Ранее источники на рынке говорили «Агроинвестору», что «Русагро» в первую очередь интересны именно производственные активы, хотя переговоры шли о продаже всех компаний.



Комплекс «КапиталАгро» был открыт в октябре 2010 года и, по собственным данным компании, ее специалисты первыми в России изучили и адаптировали под современные условия технологию производства мраморной свинины. Путем скрещивания и селекции нескольких элитных пород была выведена особая порода свиней. Основой рациона животных являются комбикорма собственного производства из смеси зерновых и оливкового масла. Во время содержания свиньи активно двигаются, увеличивая мышечную массу. Это позволяет получать мясо ярко-розового цвета с мраморным рисунком, говорится на сайте компании. «КапиталАгро» — среднее предприятие, отличительной особенностью которого является выпуск только мраморной свинины, тогда как другие игроки по мере роста конкуренции на рынке задумываются о том, чтобы добавить ее в свои линейки, говорил ранее «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.



Кроме свинокомплексов общей мощностью 28 тыс. т товарной свинины в год и убойного завода в структуру «КапиталАгро» входят комбикормовый завод с элеватором мощностью 80 тыс. т/год и центр производства семени на 45 хряков единовременного содержания. Выручка ЗАО «КапиталАгро» в 2016 году составила 2,5 млрд руб., чистый убыток — 80 млн руб.; выручка ТД «КапиталАгро» — 67 млн руб., чистая прибыль — 26 млн руб.



В секторе свиноводства по-прежнему много игроков, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Число активных он оценивает на уровне 400 компаний, что формирует достаточно высокую конкуренцию на рынке, которая будет усиливаться. «Это приведет к тому, что неэффективные компании, которые не модернизировались, не перешли на современные технологии и генетику, будут уходить с рынка, — прокомментировал Юшин «Агроинвестору». — Концентрация и доля крупных игроков в секторе продолжит расти, хотя и небыстро».



По мнению президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, в 2018—2019 годах процесс слияний и поглощений в свиноводстве ускорится, и в перспективе мы придем к тому, что рынок поделят четыре-пять компаний, которые будут выпускать 80−90% продукции. Небольшие предприятия уступают место крупным игрокам, которым себестоимость позволяет не только развиваться, но и совершенствовать активы, инвестировать в маркетинг и дистрибуцию, которые могут использовать наиболее прогрессивные технологии, лучшее сырье и ингредиенты, перечисляет он.

