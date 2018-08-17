«Русагро» может создать молочный кластер в Самарской области

«Русагро» рассматривает возможность строительства в Самарской области молочного комплекса из восьми ферм на 5 тыс. дойных коров каждая. Как сообщает пресс-служба областного правительства, об этом было заявлено в ходе встречи главы региона Дмитрия Азарова с председателем совета директоров «Русагро» Вадимом Мошковичем. Кроме того, проект предусматривает создание мощностей по переработке 1 тыс. т молока в сутки.



«Планируется, что комплекс будет производить практически весь спектр молочной продукции: молоко высшего качества, йогурты, твердые сыры», — говорится в сообщении. Договоренности о сотрудничестве между правительством региона и «Русагро» были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года. С тех пор по поручению губернатора проведена работа по подбору площадок для размещения комплекса и подготовке необходимой документации. «Сегодня стороны близки к запуску проекта», — объявила пресс-служба правительства Самарской области.



Ранее сообщалось, что «Русагро» рассматривает возможность строительства молочного комплекса с поголовьем до 40 тыс. животных и переработкой 1 тыс. т молока в сутки в Тамбовской области. В конце февраля холдинг стал 100% владельцем компании «Тамбовский молочник». Она была учреждена ООО «МСК-Строительство», связанным с миноритарным акционером сети «Магнит» Алексеем Богачевым. Осенью 2017-го Богачев подписал с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным соглашение о намерениях по развитию в регионе вертикально-интегрированного молочного кластера с объемом инвестиций свыше 20 млрд руб. Тогда администрация региона сообщала, что проект предполагает строительство молочных ферм проектной мощностью 350 тыс. т сырого молока в год, а также молокоперерабатывающего завода для производства сыра и другой молочной продукции. А в сентябре прошлого года Минвостокразвития сообщало о намерении «Русагро» возвести молочный комплекс со стадом до 40 тыс. голов КРС в Хабаровском и Приморском краях. Объем инвестиций в проект оценивался более чем в 30 млрд руб.



Оперативно получить комментарий «Русагро» «Агроинвестору» не удалось. При этом в начале февраля гендиректор «Русагро» Максим Басов заявлял «Интерфаксу», что проект по производству молока еще обсуждается. «Возможное обсуждение этого проекта на совете директоров будет не ранее конца года», — говорил Басов.



«Русагро» довольно давно присматривается к молочному бизнесу, и выбор региона для реализации проекта будет во многом зависеть от того, какие условия смогут предложить группе, говорит исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «Это один из крупнейших игроков сельскохозяйственного рынка, поэтому, я думаю, конкуренция за такого инвестора высока. Да, мы можем рассчитывать, что на федеральном уровне господдержка в ближайшие годы сохранится, в том числе льготные кредиты под 5% и возмещение части капзатрат. Однако очень важно, какие дополнительные меры сможет предложить регион — с точки зрения субсидий на литр молока, возможного софинансирования CAPEX и т. д. В некоторых регионах инвесторам даже предлагается возмещение дополнительно до 3−4% по ставке кредита», — рассказал Белов «Агроинвестору».



При этом сама по себе Самарская область является интересным регионом для инвестиций в молочное скотоводство, продолжает эксперт. «В области есть переработка, однако не хватает собственного сырья, которое идет из соседних регионов, поэтому потенциал для развития очень неплохой», — пояснил Белов. По данным Росстата, в прошлом году в регионе было произведено 454 тыс. т сырого молока, что составляет 1,4% от общероссийского валового надоя. Из этого объема 148 тыс. т или примерно треть пришлось на сельхозорганизации, 81 тыс. т — на крестьянские (фермерские) хозяйства. Как сообщил по итогам встречи с Вадимом Мошковичем губернатор Дмитрий Азаров, регион «лишь на 50% обеспечен собственным молоком и мясом».



Группа «Русагро» основана в 1995 году, основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (71% на конец 2017-го). Согласно составленным «Агроинвестором» рейтингам, группа является десятым в стране производителем мяса по итогам 2017 года и четвертым агрохолдингом по посевным площадям по итогам 2016-го. Сейчас компания развивает четыре вертикально-интегрированных бизнес-направления — мясной, сахарный, масложировой и сельскохозяйственный сегменты. По итогам 2017 года выручка «Русагро» составила 79 млрд руб., чистая прибыль — 5,6 млрд руб., EBITDA — 14 млрд руб.

