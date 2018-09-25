Число сделок в АПК сократилось в 3,8 раза

По данным информационного агентства AK&M, за первое полугодие в сельском хозяйстве было заключено всего шесть сделок общей стоимостью $56,9 млн. В 2017-м за аналогичный период было завершено 23 M&A более чем на $1,1 млрд. При этом, только одна самая крупная сделка прошлого года — приобретение «Агрокомплексом» им. Н. И. Ткачева актива «Парус Агро Груп» - была в шесть раз дороже (оценочно $345 млн), чем сумма всех покупок агроактивов за шесть месяцев 2018-го.



Самое дорогое M&A первого полугодия 2018-го — продажа приморских «Хендэ Хороль Агро» и «Хенде Михайловка Агро» южнокорейского многопрофильного концерна HyndaiHeavy Industries южнокорейской же компании Lotte International Co. Сделка была завершена в апреле, ее стоимость составила $29,8 млн.



В июле-сентябре ситуация со слияниями и поглощениями продолжала оставаться депрессивной. За это время о намерениях купить или продать агрокомпании заявляли около пяти раз. Так, «Черкизово» подписала соглашение с «Приоскольем» о приобретении у последнего птицефабрики «Алтайский бройлер». Beluga Group, один из крупнейших в России производитель водки и ликеро-водочных изделий, объявила о покупке винодельческого хозяйства «Вилла Романов» в Краснодарском крае, которое владеет 1 тыс. га сельхозземель и на 231 га из низ выращивает виноград. А крупнейший производитель сахара холдинг «Продимекс» намеревался приобрести сельхозугодия «Экспортхлеб».







Партнер компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров, связывает сокращение числа сделок с фактором насыщения рынка. Большинство инвесторов, которые хотели либо войти на рынок, либо расширить свой бизнес за счет приобретений уже реализовали свои проекты, прокомментировал он «Агроинвестору».



Также важный фактор — все большие сложности с привлечением под сделки финансирования. «Что касается новых инвесторов, то эйфория, связанная с вложениями в агросектор, сходит на нет, — считает он. — Темпы роста АПК снижаются, усиливается конкуренции на рынке, также достаточно негативное влияние оказал сложный сезон».



По мнению эксперта, до конца 2018 года теоретически возможно заключение нескольких крупных сделок, но скорее всего, все ожидания стоит связывать уже со следующим годом, но они будут обуславливаться общеэкономической ситуацией в стране. «Хотя иногда возможны и сюрпризы», — не исключает Тихомиров. Он затрудняется сказать, в каком из секторов АПК M&A наиболее вероятны — все будет определяться рыночной конъюнктурой в них. Но, возможно, сделки в производстве птицы и свинины, а также с земельными активами еще не исчерпали себя, добавляет эксперт.



«Крупные агрохолдинги в целом продолжают наращивать свои земельные активы и будут это делать в будущем. Средние и небольшие — оптимизируют свои портфели, стараясь избавиться от низкокачественных активов, — говорит эксперт. — Сейчас темпы немного замедлились, но мы связываем это с ограниченностью предложения крупных качественных участков». Правда, серьезного увеличения числа сделок с земельными активами «А8 Практика» не ждет, правда, не исключает вариантов распродажи земель средними игроками при наступлении неблагоприятных для них событий финансового характера. Также важным фактором может стать постепенная реализация проблемных активов банками, добавляет Тихомиров.



Крупные сделки на земельном рынке, скорее всего, возможны лишь с активами рухнувших банков, соглашается руководитель центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. «Объем сделок, причем не только в агросекторе, обычно отражает уверенность инвесторов в перспективах отрасли и экономики страны в целом, отмечает он. — Не секрет, что состояние российской экономики сегодня далеко не привлекательное. В то же время заявленные цели по увеличению экспорта продукции АПК могут стать серьезным драйвером инвестиций в отрасль, если государство подтвердит свои амбиции делом и предложит новые меры поддержки экспортерам».

