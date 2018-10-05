Группа «Русагро» покупает «Солнечные продукты»

Группа «Русагро» Вадима Мошковича получит контроль над холдингом «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова). Как говорится в пресс-релизе «Русагро», группа Ros Agro Plc. приобретает право на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты».



«В 2019 году «Русагро» намерена произвести слияние приобретенных активов со своими активами масложирового бизнес-направления», — отмечается в пресс-релизе.Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, по условиям сделки Буров остается совладельцем холдинга. Пресс-служба «Солнечных продуктов» в пятницу соглашение с «Русагро» никак не комментировала.



Причина продажи активов «Солнечных продуктов» - сложные времена, говорится в письме Бурова сотрудникам. Это связано с аварией на маслоэкстракционном заводе «Волжский терминал» три года назад, частично разрушившей здание завода. «... Каждый из нас на своем месте делал все возможное для сокращения издержек и расходов В результате у «Солнечных продуктов» появился стратегический инвестор, который готов инвестировать в дальнейшее развитие холдинга», — сказано в обращении, которое цитируют «Ведомости».



«Солнечные продукты» входят в тройку российских лидеров по производству подсолнечного масла, растительных жиров и маргаринов. Как говорится в годовом отчете «Русагро», в 2017 году холдинг занял второе место по переработке подсолнечника с долей рынка 14%. Первое место — у «Юга Руси» (24%), доля «Русагро» в прошлом году составляла 4%. Также «Солнечные продукты» находятся на четвертом месте среди производителей майонеза (18% рынка), «Русагро» - на пятом (10%). При этом «Русагро» является крупнейшим российских производителем фасованного маргарина с долей рынка 44%, «Солнечные продукты» находятся по этому показателю на втором месте с 25%. По данным Масложирового союза, в целом объем производства масложировой продукции (масла, шрот, майонезы, жиры) «Солнечных продуктов» в сезоне-2016/17 составил около 1,3 млн т, «Русагро» - почти в три раза меньше. В объеме российского экспорта масложировой продукции в сезоне-2016/17 на «Солнечные продукты» приходилось 7%, на «Русагро» - 3%.



Согласно сообщению «Русагро», в состав «Солнечных продуктов» входит три масложировых комбината (Москва, Саратов и Новосибирск), которые производят 500 тыс. т готовой продукции в год, три маслоэкстракционных завода (Аткарск, Армавир, Балаково) общей мощностью 4,7 тыс. маслосемян в сутки, элеваторы общей мощностью хранения зерновых 650 тыс. т, а также сельхозземли в Саратовской области. По данным данным BEFL, по состоянию на май земельный банк «Солнечных продуктов» составлял 157 тыс. га (25-е место среди крупнейших российских латифундистов). «Русагро» находилось на третьей позиции с земельным банком в 675 тыс. га. Масложировой бизнес самой «Русагро» в настоящее время включает маслоэкстракционный завод в Самарской области, жировой комбинат в Екатеринбурге, завод «Приморская соя» в Уссурийске, а также семь элеваторов общей мощностью 223 тыс. т.



В 2017 году «Солнечные переговоры» вели переговоры об объединении с крупнейшим российским переработчиком подсолнечника — холдингом «Юг Руси» Сергея Кислова. Сделка могла стать одной из крупнейших в АПК за последнее время, ее стоимость эксперты оценивали в 50-70 млрд руб. Однако в конце июля 2017-го «Солнечные продукты» объявили, что переговоры остановлены «в связи с изменившейся рыночной конъюнктурой».



Тем не менее с учетом относительно невысокой степени консолидации в среднесрочной перспективе объединение участников рынка продолжится, полагают эксперты аналитического центра «СовЭкона». «Сектор находится под давлением на фоне высокой конкуренции за сырье и низких цен на масло. В октябре экспортные цены на подсолнечное масло опустились до $670/т (FOB), что является самым низким показателем как минимум для последних десяти лет», — поясняют аналитики «СовЭкона».



Стоимость «Солнечных продуктов» находится в диапазоне от 15 до 18,8 млрд руб. с учетом имеющейся задолженности, оценивает аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Для «Русагро» покупка столь значительного по масштабам актива, который к тому же отлично вписывается с производственный профиль группы, позволяет не только увеличить свою долю на рынке, но и заметно расширить присутствие в регионах, а также увеличить сырьевую базу», — прокомментировал Коренев «Агроинвестору». Кроме того, напомнил он, «Солнечные продукты» имеют собственную сеть торговых домов и представительств в России и ближнем зарубежье.



Тем не менее монополизации российского масложирового рынка не произойдет, замечает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «По основным товарным позициям, кроме маргарина, совместное производство «Русагро» и «Солнечных продуктов» не превышает даже четверти общероссийского объема», — поясняет он. При этом компании получат позитивный эффект благодаря синергии и сокращению управленческих и общехозяйственных затрат. Общая стоимость «Солнечных продуктов», по мнению Лукашова, может достигать 50-60 млрд руб.



И «Русагро», и «Солнечные продукты» входят в список 500 ведущих компаний страны. В рейтинге РБК крупнейших по выручке компаний «Русагро» занимает 152-е место с оборотом в 79 млрд руб. в 2017 году, «Солнечные продукты» - 248-е (42 млрд руб.). В рейтинге RAEX крупнейших компаний по объему реализации продукции «Русагро» находится на 158-м месте, «Солнечные продукты» - на 396-м по итогам прошлого года.

