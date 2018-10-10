«Мираторг» покупает землю у чешского агрохолдинга

«Мираторг» подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении доли в уставном капитале ООО «РАВ Агро-Орел». Как говорится в сообщении ведомства, ходатайство поступило 2 октября. Представитель «Мираторга» информацию о готовящейся сделке комментировать отказался.



«РАВ Агро-Орел» входит в агрохолдинг «РАВ Агро», основанный в 2005 году и занимающийся растениеводством и животноводством. Согласно собственным данным, земельный банк компании составляет 111 тыс. га, из которых 36,4 тыс. га расположены в Орловской области и 74,4 тыс. га — в Воронежской. «РАВ Агро» выращивает озимую и яровую пшеницу, кукурузу, подсолнечник, ячмень и сою. Связаться с представителями холдинга «Агроинвестору» не удалось.



В рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев «РАВ Агро» стоит на 41-м месте с земельным банком в 106 тыс. га. Также в состав холдинга входит элеватор в Воронежской области объемом 100 тыс. т и две точки приемки, сушки и очистки зерновых агрокультур в Орловской области общей мощностью по хранению 70 тыс. т. Помимо растениеводства «РАВ Агро» имеет молочный комплекс в Воронежской области с поголовьем 4,5 тыс. коров, а также занимается мясным животноводством (численность мясного стада КРС — 2 тыс. голов).



По данным kartoteka.ru, 99,95% «РАВ Агро» принадлежит нидерландской компании Bavella B. V., которая, в свою очередь, является частью чешской группы PPF. Как указано на ее сайте, группа является одна из крупнейших инвестиционно-финансовых компаний в Центральной и Восточной Европе, включающей активы в сфере банковского и финансового обслуживания, страхования, недвижимости, телекоммуникаций и т. д. , общая стоимость активов PPF на конец 2017 года оценивалась в 38 млрд евро. При этом «РАВ Агро» является единственным активом PPF в сфере сельского хозяйства.



Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов оценивает среднюю стоимость сельхозземли в Орловской области в 50 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, за 36 тыс. га «Мираторг» может заплатить около 1,8 млрд руб.



Для PPF Group сельскохозяйственный бизнес не является профильным, доля российской агрокомпании в совокупных активах PPF Group незначительна и вряд ли превышает 2%, комментирует аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Он отметил, что 88% совокупного земельного фонда «РАВ Агро» используется на правах долгосрочной и краткосрочной аренды, и лишь 12% находится в собственности. «В свою очередь «Мираторг» уже давно и успешно работает в Черноземье. Приобретение активов «РАВ Агро» выглядит вполне логичным в рамках его дальнейшего развития, соответственно, сделка может быть взаимовыгодной», — сказал «Агроинвестору» Лукашов.



АПХ «Мираторг» основан в 1995 году, активы расположены в 16 регионах России, в том числе в Орловской области. Компания занимает второе место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса и второе место в топ-20 производителей комбикормов по итогам 2017-го. Согласно данным консалтинговой компании BEFL, к началу 2018 года «Мираторг» управлял 676 тыс. га земель, занимая второе место среди крупнейших российских землевладельцев. При этом в рейтинге «Агроинвестора» по площади посевов агрохолдинг занимает первое место с 700 тыс. га пашни.

