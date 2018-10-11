Агрохолдинг Олега Дерипаски вложит 1,7 млрд рублей в селекционный центр

Агрохолдинг «Кубань» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) планирует построить в Краснодарском крае селекционно-генетический центр КРС стоимостью 1,7 млрд руб. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, благодаря этому к 2030 году Кубань намерена выйти на производство 2 млн т молока в год, что почти в два раза больше нынешнего уровня.



Проект был представлен премьер-министру Дмитрию Медведеву в ходе выставки «Золотая осень — 2018». Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сейчас регион занимает второе место в России по производству молока и лидирует по его переработке. «В то же время перерабатывающие предприятия края загружены наполовину. Сегодня наша стратегическая задача — это дальнейшее развитие животноводства, увеличение того самого молочного поголовья, которое и даст недостающие 50% молока перерабатывающему комплексу», — сообщил Кондратьев. По словам губернатора, край испытывает дефицит КРС, особенно высокопродуктивных пород. За последние 10 лет из 40 тыс. приобретенных коров 30 тыс. животных поставили из-за рубежа.



Представитель агрохолдинга «Кубань» подтвердил «Агроинвестору», что проект будет проинвестирован компанией. С учетом приобретения элитного поголовья голштинской породы его стоимость составит около 1,9 млрд руб., уточнил он. Холдинг рассчитывает вложить 12% собственных средств и 88% заемных. «Начало реализации проекта — 2019 год, окончание — 2022-й. Срок окупаемости проекта составит около семи лет», — сообщила компания. Центр будет рассчитан на 1,2 тыс. коров, его строительство позволит ускоренно получить методом эмбриотрансфера коров высокоудойной голштинской породы с потенциалом до 12 тыс. кг молока в год. «Центр к 2022 году планирует получать 3 тыс. эмбрионов в год и 1 тыс. нетелей», — отметил представитель «Кубани». По словам гендиректора агрохолдинга Леонида Рагозина, строительство центра позволит компании в среднесрочной перспективе заменить собственное поголовье и развить продажу КРС как в России, так и в странах ЕАЭС. По оценке агрохолдинга, себестоимость выращивания нетели будет на 30% дешевле аналогов из США или Канады.



Также на «Золотой осени» Медведев поддержал проект строительства селекционно-генетического центра молочного КРС в Калининградской области. По информации пресс-службы правительства региона, инвестором является группа «Залесское молоко». Губернатор Антон Алиханов назвал инвестпроект прорывным, позволяющим увеличить производство молока в стране и создать альтернативу импортному КРС. По его словам, за последние три года область уже поставила в другие регионы более 2 тыс. племенных нетелей, средний надой с каждой коровы превышает 9 тыс. кг молока в год. Сейчас у группы «Залесское молоко» есть племенное хозяйство «Высокое», специализирующееся на выращивании молодняка КРС и рассчитанное на 5,5 тыс. голов. Как указано на сайте холдинга, плановая продажа племенного молодняка на другие российские предприятия — 2,2 тыс. животных в год.



Генетика в молочном животноводстве — динамично развивающееся направление, комментирует исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. По его словам, сейчас Россия примерно на 40% зависит от импортного племенного генетического материала, поэтому данному направлению есть куда расти. «Недавно эта доля доходила до 60-70%, однако в результате девальвации рубля она существенно снизилась из-за того, что импортный племматериал стал достаточно дорогим. Конечно, сейчас крупные инвесторы все же предпочитают работать с импортной генетикой, которая более понятна и прогнозируема, хотя и российская также имеет определенный потенциал и спрос», — сказал «Агроинвестору» Белов.



Инвесторов в селекционно-генетические центры не так много, однако большого их числа и не будет, отмечает Белов. «Должно быть несколько ведущих игроков, которые находятся в этой теме глубоко и серьезно занимаются исследованиями, разработками и их внедрением. И государство должно их поддерживать», — подчеркнул эксперт. Он напомнил, что для СГЦ сейчас предусмотрено возмещение 30% капитальных затрат, льготные кредиты, также есть федеральные субсидии на племенных быков. Кроме того, существует региональная поддержка, например, ряд регионов субсидирует приобретение семени или племенных нетелей.



По состоянию на 1 января 2018 года поголовье племенных коров молочного направления составляло 1 млн голов, за прошлый год реализовано 81,1 тыс. голов племенного молочного молодняка. Как говорится в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития АПК в 2017 году, за прошлый год было импортировано 59,4 тыс. голов молочного скота, наибольший объем поставок пришелся на Нидерланды, Германию и Венгрию.

