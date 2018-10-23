«Агрокомплекс» вложил 9,6 млрд рублей в сыродельный завод

«Агрокомплекс» им. Н. И.Ткачева завершил строительство завода по производству сыров в станице Выселки Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба компании, сейчас предприятие готово к запуску, первый сыр планируется сварить в начале ноября. Общий объем инвестиций в проект составил около 9,6 млрд руб.



«Мощность завода позволяет перерабатывать до 500 т молока и до 450 т сыворотки в сутки. Проектом предусмотрен второй этап — до 600 т молока и до 550 т сыворотки в сутки», — говорится в сообщении «Агрокомплекса». В производстве будет использоваться только собственное молочное сырье — по информации компании, для каждого вида сыра выделены отдельные фермы и изменены рационы кормления молочного стада. «На данный момент «Агрокомплекс» является производителем сырого молока номер два в России. Объем собственного сырья при текущем количестве ферм достаточен для обеспечения нового производственного направления», — заверила «Агроинвестора» представитель компании. По словам директора завода Анатолия Белашева, использование собственного молочного сырья позволяет контролировать весь процесс «от фермы до прилавка».



Ранее «Агрокомплекс» заявлял, что завод будет запущен к лету. Как рассказывал в конце февраля «Интерфаксу» представитель компании, с апреля планировалось начать пусконаладочные работы, а к началу лета — производство сыров под собственной торговой маркой. О намерении «Агрокомплекса» инвестировать в сырный завод мощностью 16 тыс. т сыров в год стало известно еще в 2015 году. Тогда сообщалось, что предприятие предполагается построить за два года и ввести в эксплуатацию в 2017-м. Инвестиции в проект оценивались в 8 млрд руб. В апреле 2016 года для реализации проекта «Агрокомплекс» создал в Выселковском районе Краснодарского края дочернюю компанию «Сыры Кубани». Параллельно планировалось строительство нескольких молочных ферм на 1,2 тыс. коров для обеспечения предприятия сырьем.



На первом этапе мощность производства составит 25 т полутвердых и твердых сыров, 16 т свежего сыра, 10 т сыров типа Pasta Filatta и 30 т масла в сутки, указано в пресс-релизе «Агрокомплекса». Продукция будет выпускаться под брендом «Николаевские сыроварни». Проект предусматривает увеличение производственной мощности по полутвердым сырам до 35 т в сутки. Генеральным подрядчиком, осуществлявшим проектирование монтаж и пусконаладку, является компания Tetra Pak.



Для «Агрокомплекса» создание перерабатывающего предприятия — это, в первую очередь, шаг к созданию вертикальной интеграции в целях недопущения снижения рентабельности по молоку-сырью, отметила «Агроинвестору» гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова. «На первом этапе предприятие планирует выпускать 18 тыс. т продукции в год — это серьезный показатель, который позволит ему войти в десятку крупнейших российских производителей сыра, при условии что многие предприятия также заявляют о новых сыродельных проектах», — оценивает Петрова. По ее словам, средний срок окупаемости подобных проектов составляет пять-шесть лет. «С одной стороны, EBITDA производителей сыра, которые не инвестируют средства в брендинг и продвижение, остается на низком уровне — 4-5%. С другой стороны, EBITDA сыроделов, которые активно развиваются — следят за качеством продукции, трендами и отвечают современному потребительскому спросу, находится на уровне 8-12% в зависимости от ситуации», — пояснила эксперт.









Производство сыров в России за первые восемь месяцев 2018 года увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, напомнила Петрова. «Это связано с успешным развитием проектов, которые начали активное строительство заводов после введения продуктового эмбарго. Я считаю, что рост в 2018 году составит порядка 3-3,3%, а в 2019 году производство сыров вырастет на 2-4%», — прогнозирует она.



«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Сейчас он является председателем совета директоров компании. По итогам 2017 года «Агрокомплекс» стал вторым в рейтинге крупнейших российских производителей сырого молока с объемом выпуска 171 тыс. т, следует из рейтинга агентств Milknews и Streda Consulting. Общее поголовье КРС компании на конец прошлого года оценивалось в 78,8 тыс. животных, в том числе 27 тыс. коров. Кроме молочного животноводства холдинг занимается растениеводством, птицеводством, мясным скотоводством. Выручка «Агрокомплекса» по итогам 2017 года составила 46,7 млрд руб., чистый убыток — 2,1 млрд руб. До 90% всей выручки приходится на Краснодарский край.

