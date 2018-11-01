Польская JMP Flowers построит цветочные теплицы в России

Польская компания JMP Flowers, входящая в топ-5 европейских производителей цветов, намерена построить тепличный комплекс в Смоленской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. Инвестиции в проект оцениваются в 60 млн евро (более 4,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 1 ноября).



Земельный участок для реализации проекта пока не выбран. «Строительство теплиц для выращивания цветов — сложный, многоступенчатый процесс. В первую очередь, необходимо подобрать подходящий участок. Нам уже предложили три потенциальных инвестиционных площадки», — сообщил президент компании JMP Flowers Ярослав Пташек. Губернатор Смоленской области Алексей Островский пообещал сделать все возможное для локализации производства на территории региона и подвода необходимых инженерных коммуникаций. «Вы получите самые льготные условия для того, чтобы не только сохранить вложенные средства, но и приумножить их», — заверил он.



По словам Пташека, в перспективе JMP Flowers намерена поставлять выращиваемые в Смоленской области цветы не только в регионы России, но и в европейские государства. «Наши орхидеи, производимые в Стенжице, по праву считаются лучшими в Польше. Мы хотим, чтобы цветы, которые мы будем выращивать в Смоленской области, стали лучшими в России», — подчеркнул он.



Цветами в России сейчас занято лишь около 150 га зимних теплиц, что составляет менее 7% от общей площади круглогодичных теплиц в стране, говорит гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Практически все они выращивают розы. «Последние пять лет новых проектов в этом сегменте не появлялось. Более того, за минувшие три года как минимум три розария были выставлены на продажу, в том числе «Розовый сад» в Калужской области, один из крупнейших цветочных комплексов России (согласно аукционной документации, площадь теплиц составляет 27 га — «Агроинвестор»)», — отметила Решетникова. Исключением стала лишь небольшая теплица — около 1 га — по выращиванию розы Кордана в горшках, запущенная в прошлом году группой компаний «Горкунов». «До этого такие розы в горшках все были зарубежные», — констатирует Решетникова.



Одна из причин невнимания инвесторов к тепличному цветоводству — отсутствие господдержки этого направления, считает Решетникова. «В последние годы при помощи государства активно развивается тепличное овощеводство, однако цветочные теплицы в программы господдержки не входят», — пояснила она «Агроинвестору». Другая причина — снижение среднедушевых доходов населения, которое не могло не сказаться на формировании спроса на цветы. «Конечно, население стало покупать меньше цветов, но основная их часть на срезку как была, так и остается импортной», — отметила Решетникова.



При этом, по мнению гендиректора компании «Агриконсалт» Андрея Голохвастова, выращивание роз в закрытом грунте — одно из самых рентабельных тепличных направлений. Так, наиболее рентабельно вкладывать деньги в интенсивное производство огурцов, затем — роз и томатов и в последнюю очередь — баклажана и перца, оценивает он. Цветоводческие тепличные проекты являются довольно дорогостоящими, однако могут окупиться примерно на год быстрее, чем овощеводческие, ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. По оценке Голохвастова, стоимость строительства одного гектара тепличного комплекса, оснащенного технологиями досвечивания, сейчас находится в диапазоне 230-270 млн руб., включая инфраструктуру и энергоцентр. Таким образом, на 60 млн евро может быть построено до 19 га теплиц.



По данным ФТС, в 2017 году Россия импортировала 1,5 млрд штук срезанных цветов на $363 млн. Основная доля приходится на розы — их было ввезено 1,1 млрд штук на $186 млн. Хризантем за рубежом было закуплено 213 млн штук на $64 млн, гвоздик — 136 млн штук на $23 млн. По оценке Международного независимого института аграрной политики, по импорту цветов Россия находится на шестом месте в мире.



Компания JMP Flowers основана в 1977 году и, согласно собственным данным, является ведущим производителем цветов в Польше. Тепличный комплекс компании расположен в польском городе Стенжица, 8 га занимают орхидеи в горшках (2 тыс. сортов), 5,65 га — розы на срезку (70 сортов) и 2,7 га — антуриум на срезку (70 сортов). В 2014 году компания открыла представительство в России, здесь работает два оптово-розничных склада. JMP Flowers сотрудничает с российскими оптовыми дистрибьюторами растений, магазинами и салонами цветов, бюро ландшафтного дизайна и флористическими студиями.

