Вадим Ванеев: на восстановление «Евродона» потребуется 7-8 млрд рублей

Расходы на восстановление производства «Евродона» составят 7-8 млрд руб., сообщил «Агроинвестору» основатель группы Вадим Ванеев. «ВЭБ говорит, что хочет искать нового инвестора. Но я к этому отношения уже не имею, все будет решать ВЭБ», — сказал Ванеев. Представитель ВЭБ, в свою очередь, сказал «Агроинвестору», что считает преждевременным делать какие-либо заключения или оперировать цифрами до более детального изучения финансовой и технологической ситуации в группе компаний.



Накануне на пресс-конференции Ванеев рассказал, что производство мяса индейки может быть восстановлено в следующем году. В настоящее время, по его словам, производственные площадки стоят пустыми. «Сейчас только родительское стадо работает», — отметил он. Что касается производства утки, то оно функционирует примерно на 80% своей мощности, уточнил он «Агроинвестору». «С уткой все нормально, сейчас меняем менеджмент», — заверил предприниматель.



Как ранее рассказывал «Агроинвестору» источник, знакомый с ситуацией, в течение ноября ВЭБ намерен выделить для «Евродона» 1,6 млрд руб. Эти средства пойдут на сохранение родительского стада индейки и выплату самых «оперативных» долгов. Кроме того, власти Ростовской области продолжат субсидирование компании, заявил накануне губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала «Дон 24». «У правительства области есть только одна цель — стабилизация ситуации. И в текущем году мы продолжали оказывать поддержу компании, за эти месяцы 550 млн руб. было выделено из бюджета на субсидии для развития. Мы и сейчас не отказываемся, готовы работу продолжать», — сказал Голубев. По его словам, в целом из федерального и областного бюджетов на поддержку «Евродона» было выделено около 6,5 млрд руб.



Ванеев вновь подтвердил, что согласился на пост заместителя гендиректора «Евродона» ради восстановления компании. Однако никаких официальных предложений ему пока сделано не было. «На эту тему я разговаривал с Кузовлевым (первым зампредседателя ВЭБа Михаилом Кузовлевым), но на сегодняшний день никаких документов я не видел. Ждем», — сообщил Ванеев. Решение о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора было принято на собрании участников группы 31 октября. Новым гендиректором компаний «Евродон», «Евродон-Юг» и «Урсдон» назначено ООО «РК-проект». В то же время на сайте «Евродона» Ванеев еще по-прежнему указан как руководитель компании.



Ванеев остается владельцем 11% уставного капитала ООО «Евродон», однако в будущем банк может «забрать» эту долю, не исключил предприниматель. «ВЭБ имеет 74% в «Евродоне», поэтому у него есть такое право», — пояснил Ванеев, но добавил, что никаких предметных переговоров на эту тему не было. Представитель ВЭБ отказался комментировать эту информацию. Тем не менее, ранее ВЭБ отмечал, что сейчас основная цель — «перезапуск предприятия и его подготовка для продажи потенциальному инвестору».



Группа «Евродон» основана Вадимом Ванеевым в 2003 году. По итогам 2017 года компания стала второй в индейководческом сегменте с долей рынка 21%: согласно данным консалтинговой компании Agrifood Strategies, она произвела 47,2 тыс. т мяса в убойном весе. В рейтинге «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса «Евродон» находится на 21-м месте. Согласно kartoteka.ru, сейчас у Вадима Ванеева остается 11% в ООО «Евродон», по 26% — в ООО «Евродон-юг», ООО «Ирдон», ООО «Урсдон», ООО «ТД Индолина», ООО «Металл-Дон».

