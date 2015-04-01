Правительство приняло решение докапитализировать Россельхозбанк на 10 млрд руб. Предполагается, что эти средства помогут банку увеличить кредитование агроотрасли.

РСХБ снова докапитализировали

1 из 7

Фото: fotoimedia / Ведомости / Денис Гришкин

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, докапитализация РСХБ заложена в антикризисный план. «Сегодня доступ наших банков к зарубежным рынкам ликвидности по сути закрыт, и наша задача — минимизировать влияние этих проблем на банковскую систему», — подчеркнул глава правительства.