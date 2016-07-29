Бросились на еду: олигархи в сельском хозяйстве
29 июля 2016, 14:08
Российские миллиардеры имеют непростое отношение к сельскому хозяйству. Только двое из них оценили все возможности сектора в начале нулевых, остальные решили войти в быстро растущие активы АПК со стартом госпрограмм по их поддержке и началом курса на импортозамещение. Так в России в ближайшее время может появиться крупный производитель яблок Геннадий Тимченко и молока Владимир Евтушенков.
Бросились на еду: олигархи в сельском хозяйстве
Фото: М. Стулов
Российские миллиардеры имеют непростое отношение к сельскому хозяйству. Только двое из них оценили все возможности сектора в начале нулевых, остальные решили войти в быстро растущие активы АПК со стартом госпрограмм по их поддержке и началом курса на импортозамещение. Так в России в ближайшее время может появиться крупный производитель яблок Геннадий Тимченко и молока Владимир Евтушенков.