Бросились на еду: олигархи в сельском хозяйстве

Российские миллиардеры имеют непростое отношение к сельскому хозяйству. Только двое из них оценили все возможности сектора в начале нулевых, остальные решили войти в быстро растущие активы АПК со стартом госпрограмм по их поддержке и началом курса на импортозамещение. Так в России в ближайшее время может появиться крупный производитель яблок Геннадий Тимченко и молока Владимир Евтушенков.

Бросились на еду: олигархи в сельском хозяйстве 1 из 10 Фото: М. Стулов Российские миллиардеры имеют непростое отношение к сельскому хозяйству. Только двое из них оценили все возможности сектора в начале нулевых, остальные решили войти в быстро растущие активы АПК со стартом госпрограмм по их поддержке и началом курса на импортозамещение. Так в России в ближайшее время может появиться крупный производитель яблок Геннадий Тимченко и молока Владимир Евтушенков.

















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