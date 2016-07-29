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Бросились на еду: олигархи в сельском хозяйстве

29 июля 2016, 14:08

Российские миллиардеры имеют непростое отношение к сельскому хозяйству. Только двое из них оценили все возможности сектора в начале нулевых, остальные решили войти в быстро растущие активы АПК со стартом госпрограмм по их поддержке и началом курса на импортозамещение. Так в России в ближайшее время может появиться крупный производитель яблок Геннадий Тимченко и молока Владимир Евтушенков.

Бросились на еду: олигархи в сельском хозяйстве

Бросились на&nbsp;еду: олигархи в&nbsp;сельском хозяйстве
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Фото: М. Стулов

Российские миллиардеры имеют непростое отношение к сельскому хозяйству. Только двое из них оценили все возможности сектора в начале нулевых, остальные решили войти в быстро растущие активы АПК со стартом госпрограмм по их поддержке и началом курса на импортозамещение. Так в России в ближайшее время может появиться крупный производитель яблок Геннадий Тимченко и молока Владимир Евтушенков.

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