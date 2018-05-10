Производство телятины на молочные субсидии

Больше всего проектов — 98 — было отобрано в секторе молочного животноводства. Их общая мощность — 93,5 тыс. скотомест, сумма субсидий из федерального бюджета составила почти 6,4 млрд руб. Правда, крупнейшим в этом направлении стал немолочный проект агрофирмы «Благодатенская» (входит в «Мираторг») сметной стоимостью около 2,4 млрд руб. Речь идет о создании кластера, объединяющего производителей молока и говядины в Курской области. Комплекс по откорму молодняка молочного КРС мощностью 30 тыс. животных в год и производству «розовой телятины» в том числе закупает телят у других молочных ферм. Это первый проект такого рода в России, субсидии по нему составили 696,8 млн руб.