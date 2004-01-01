М. Басов: «Русагро» начинает свиноводческий проект за 52 млрд рублей

Гендиректор группы компаний «Русагро» рассказал в интервью «Россия 24» о планах выхода компании на азиатские рынки: «Русагро начинает крупнейший в мире проект в области производства охлажденной свинины, стоимостью 52 млрд. рублей. Проект был бы невозможен без государственной поддержки. Министерство развития Дальнего Востока будет создавать инфраструктуру для этого проекта — газ и электроэнергия.



Межведомственная комиссия согласовала выдачу кредита в размере 12,5 млрд. рублей в рамках проектного финансирования. Этот кредит имеет две формы государственной поддержки — стандартная инвестиционная от Минсельхоза и более низкая процентная ставка. Если мы получим обе эти формы субсидий, то стоимость кредита будет составлять 5% в год. С помощью Министерства Дальнего Востока и дешевых денег на первый этап проекта мы сможем создать всю инфраструктуру, и дальше будем увеличивать постепенно проект на заемные деньги и на свои собственные. Окупаемость этого проекта до 9 лет.



Крупнейшие в мире рынки продовольствия — это Азия. Объем китайского рынка намного больше, чем объем российского рынка. В ближайшее время нам и нашим партнером нужно будет искать для себя новые рынки. Рынок Европы для нас закрыт по политическим причинам. На самом деле он всегда был закрыт и теперь точно не откроется. Мы хотим завоевать самые лучшие в мире рынки — китайский, японский и корейский».

