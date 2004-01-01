Набиуллина: хороший урожай вносит вклад в замедление инфляции

Хороший урожай вносит вклад в замедление инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Однако ЦБ оценивает этот фактор как сезонный. «Хороший урожай этого года вносит вклад в замедление темпов роста потребительских цен, однако в своих прогнозах мы рассматриваем его как временный фактор», — сообщила глава ЦБ. По разным оценкам Россия в этом году может получить рекордный урожай зерновых в 110−118 млн т. Инфляция в стране по итогам года составит до 6% по сравнению с 12,9% в прошлом.