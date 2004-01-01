Дарья Снитко: «По многим продуктам в 2017 году ожидается снижение цен»

Руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко в кулуарах XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016» дала макроэкономический прогноз на 2017 год. По ее словам, в ближайшие годы российская экономика будет показывать темпы роста около 0%, при этом российское сельское хозяйство будет по-прежнему опережать всю экономику в целом. Розничный товарооборот в следующем году может вырасти на 1%, однако по многим продовольственным товарам аналитики ожидают снижение цен, что приведет к росту объемов потребления.