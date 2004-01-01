Рынок мясоперерабатывающего оборудования тесно связан с платежеспособным спросом на продукцию, которая на нем выпускается. Хотя территория России огромна, но квадратные километры колбасу не покупают, поэтому потребителей не так уж много. Надо также исключить сельских жителей и связанные с ними домохозяйства, которые кормятся подсобными хозяйствами. Оставшийся спрос, помноженный на платежеспособность, дает нам рынок, сравнимый с Польшей, намного меньше Германии и в разы меньше США. Так как колбаса и мясо для нас основной продукт питания и потребление в целом очень высокое — на уровне европейских стран и в 2−3 раза выше азиатских, то его рост, который мы наблюдали в 2010—2012 годах, должен был существенно замедлиться. В России доступно оборудование, производимое в любой точке мира. Но оборудование само по себе является только частью технологического решения, которое зависит от многих факторов. Относительно небольшой рынок и дорогая логистика накладывают множество ограничений на выбор решений: наиболее эффективно производство монопродуктов — т. е. крайне узкой ассортиментной линейки. Условно говоря — сейчас средний мясокомбинат имеет линейку из 250 артикулов и не менее 80 производственных артикулов (без учета фасовки, упаковки, этикетки). Монопродукт предполагает сокращение линейки до восьми, т. е. в десять раз. Мало кто готов так рисковать, так как рентабельность этого производства сильнее зависит от объемов. Поэтому универсального рецепта нет, и оборудование, высокотехнологичное и суперэффективное в одних условиях, может быть совершенно бесполезным и даже вредным — в других. Российской и китайской техники в нашем секторе не существует. Есть более или менее удачные копии западноевропейских аналогов. По цене российское сравнимо с восточноевропейским. Но для корректного сравнения необходимо понимать ценообразование. В немецких машинах треть цены составляют разработки, патентная защита, патентная чистота разработок. Тот, кто копирует, этих затрат не закладывает, соответственно, из цены надо вычесть минимум эти 30%. В ближайшей перспективе российский рынок будет развиваться так же, как мировой. Скорость, точность, долговечность и полная контролируемость всех процессов и операций, эргономичность и гигиеничность, энергоэффективность — главные требования к оборудованию. Способность инженеров правильно понять задачу, найти, интегрировать и внедрить лучшее решение — ключевые требования к поставщику.

Вслед за ростом цен на импортное сырье и компоненты, вызванным резким скачком курса иностранной валюты, многие компании были вынуждены отложить инвестиционные проекты и планы по модернизации, что привело к замедлению темпов роста на рынке оборудования, где доминируют европейские производители. При этом некоторые аналитики прогнозируют рост продаж оборудования, производимого компаниями из Восточной Европы и России.

По наблюдениям Алексея Горбатова, члена правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ), до недавнего времени рынок мясоперерабатывающего оборудования был очень емким, так как многие предприятия осуществляли модернизацию и переводили производство на новый технологический уровень, но сейчас наблюдается некоторая стагнация, связанная с кризисными явлениями в экономике.

Такого же мнения придерживается и генеральный директор компании «МПЗ Агро-Белогорье» Наталья Королькова. «К сожалению, кризис и санкционные меры ударили по всем переработчикам мяса в стране, многие отказались от запланированного ранее расширения производства или его модернизации, — констатирует она. — В частности, наша компания планировала «разогнать» линию убоя свиней с 250 голов в час до 320 голов, но в настоящее время данный инвестиционный проект отложен на неопределенный период».

По оценке компании «Дымов», в 2015 году сумма сделок на рынке мясоперерабатывающего оборудования сократилась вдвое из-за роста курса валют.

Рынок мясопереработки достаточно велик, однако его точные объемы оценить крайне трудно, так как, за исключением немногочисленных холдингов, объединяющих несколько предприятий, вся мясоперерабатывающая промышленность находится в частных руках, говорит Владимир Романов, генеральный директор компании «Мясной Эксперт». По этой причине получить и систематизировать статистические данные о составе эксплуатируемого оборудования, степени его износа (а значит, и потребности в замене), планах по модернизации производства и т. д. невозможно. Но в любом случае это — многие и многие миллионы евро.

Согласно официальной статистике, в отрасли работает 5,5 тыс. компаний, однако реальная цифра гораздо меньше — около 2,5 тыс., добавляет Алексей Горбатов. Связано это с тем, что на каждом предприятии зарегистрировано по несколько юридических лиц, объясняет эксперт.

Отложенный спрос

Всем прекрасно известно, что лидирующее место в сфере производства оборудования для пищевой и, в частности, мясной промышленности занимают западные страны, которые разрабатывают технологии и предлагают новые решения участникам рынка. Точные цифры привести сложно, однако, по разным оценкам, российские мясоперерабатывающие предприятия на 80−95% оснащены импортным оборудованием, причем для его поставщиков 2016 год начался лучше предыдущего.

Так, по данным информационно-аналитической компании VVS (ВладВнешСервис), в первой половине 2016 года импорт оборудования для переработки мяса и птицы составил 8320 ед. общей стоимостью $92,2 млн. По отношению к январю-июню 2015-го этот показатель вырос на 23,9% в количественном выражении и на 19,9% в денежном исчислении.

Оборудование для переработки мяса и птицы в 1-м полугодии приобрели 192 российских предприятия из 33 регионов. Четверть всех поставок пришлась на Москву: в адрес столичных компаний поступило 2111 ед. оборудования. Второе место в рейтинге регионов-получателей занимает Ярославская область, куда было доставлено 1819 ед. оборудования. Московская область расположилась на третьем месте с импортом в 1788 ед.

«Оценивая спрос, могу сказать, что для нашей компании первая половина 2016 года оказалась намного успешнее по объемам продаж, чем в 2015-м, — подтверждает Светлана Гуггенбюль, ассистент дирекции швейцарской компании SVENTA AG (представительство компании «Свента-Машпром» в России).

По данным VVS, в структуре импорта по видам оборудования в первой половине 2016 года большую часть занимают решения для измельчения, нарезки и смешивания мяса (мясорубки, куттеры, слайсеры, фаршемешалки и т. п. ) — 5561 ед. Их доля составляет 66,8% от общего объема импорта против прошлогодних 73,9%. Также растет спрос на шприцы и наполнители, доля которых с 6,1% в 2015 году увеличилась до 11,3% (по итогам шести месяцев 2016-го). В первой половине 2016 года в РФ было поставлено 939 ед.

Кроме того, специалисты отмечают рост активности на рынке б/у машин. Многие предприятия избавляются от лишнего, неиспользуемого оборудования, поэтому увеличилось количество желающих приобрести пусть не новую, но необходимую на производстве технику, обращает внимание Владимир Романов. В целом же, по его оценке, нарастает так называемый отложенный спрос, т. е. ситуация, когда заводы заинтересованы в покупке нового оборудования, но пока не могут себе это позволить. Причина в том, объясняет эксперт, что, помимо резкого роста цен на импортные машины в рублевом эквиваленте, на потенциальных покупателей давит высокая стоимость кредитов и лизинга — финансовых инструментов, которые во всем мире активно используются производителями продуктов питания для технического переоснащения.

Сделано в Европе

Несмотря на нестабильную ситуацию в экономике, российские заводы ориентированы прежде всего на качество, поэтому предпочитают технологические решения от европейских производителей, уверена Гуггенбюль.

Действительно, основная часть мясоперерабатывающего оборудования поставляется в Россию из Европы. Лидирующие позиции занимают производители Германии, Австрии, Голландии, Италии, Испании, оборудование которых отличается не только надежностью и длительными сроками эксплуатации, но и высоким уровнем сервисного обслуживания. В частности, на производственных площадях МПЗ «Агро-Белогорье» используется оборудование немецких компаний Banss, Meatech, Kainz, голландской компании MPS, датской Haarslev, австрийской Schaller.

В мясопереработке применяется много разных типов оборудования, соответственно, в каждом сегменте есть свои лидеры, рассказывает Владимир Романов. Например, для клипсаторов это Poly-Clip и Technopak, для куттеров — Seydelmann, Alpina и Laska, для массажеров и инъекторов — Schroeder, Lutetia, Inject Star, перечисляет эксперт. Но, конечно, есть и такие, кто предлагает уникальные запатентованные решения в своей узкой области, и они вне конкуренции. В их числе испанская Metalquimia с инъекторами «спрей» и французская Lutetia с массажерами-дефростерами.

На мясокомбинатах группы «ПРОДО» установлено оборудование Petrocelli (убой и первичная переработка свиней), Laska, Gea, Vemag, Treif, Handtmann, Poly-Clip, Maurer, Ness, Autoterm, Alpina, Seydelmann, Inject Star (производство колбас и деликатесов), Variovac, Multivac, Ulma, Mondini (упаковка), Bizerba, Mettler Toledo (взвешивание и маркировка) и многое другое.

«Наши мясокомбинаты работают в сегменте дорогой высококачественной продукции из мяса, что влечет за собой необходимость использовать оборудование, произведенное лидерами рынка. Так, мясорезка Treif перед нарезанием крупного куска мяса на порции предварительно сканирует его объем и форму лазерными датчиками. Затем компьютер рассчитывает предполагаемую толщину каждого кусочка мяса и дает команду исполнительному устройству, обеспечивающему одинаковый фиксированный вес порций, — рассказывает Сергей Тимченко, директор по производству группы «ПРОДО». — А линия Mondini способна упаковывать кусочки продукции в контейнеры с инертным газом под давлением, благодаря чему они не соприкасаются с упаковочной пленкой, сохраняя высокий уровень санитарной чистоты продукта».

В последнее время сильно активизировалась Дания, что связано с ростом российского рынка первичной переработки: убоя, обвалки и производства охлажденного мяса. Оборудование для этих направлений делают многие датские производители, их бренды у нас в большом почете.

«В сегменте оборудования для первичной переработки мы пока не видим альтернативы европейской технике. Но, несмотря на мировое лидерство Германии, тендеры по нашим проектам в последнее время выигрывает датская SFK, которой почти не уступает голландская MPS, чье оборудование более других стран ЕС конкурентоспособно по цене», — отмечает генеральный директор группы «Русагро» Максим Басов.

По его словам, российский рынок мясоперерабатывающего оборудования в настоящий момент насыщен и сегментирован. Европейцы, можно сказать, сняли сливки. Раньше все оборудование было в некотором дефиците, и его покупали по любой цене. Сейчас уже нет такого спроса, зато появился огромный выбор, и цены начали плавно снижаться на фоне обостряющейся конкуренции. Падение цен происходит в том числе благодаря приходу новых компаний из США и Китая, достаточно нетрадиционных для российского рынка. И хотя их доля пока невелика, основная борьба разворачивается именно между китайцами и американцами, предлагающими цены ниже, чем у европейцев.

Мастера копирования

Китайские производители оборудования для пищевой промышленности и конкретно для мясопереработки начали выходить на наш рынок 7−8 лет назад. Тогда их присутствие в России было минимальным, сейчас оно увеличилось. Основными потребителями китайской техники являются предприятия, расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке. Там доля оборудования из Китая намного выше, чем в целом по стране, где его воспринимают очень по-разному.

«Должен сказать, что несколько китайских компаний стали победителями тендеров холдинга «Русагро» — не только в мясном, но и в масложировом подразделении. А это о многом говорит. Убедиться в качестве продукции мы смогли в ходе деловой поездки в Китай, включающей посещение нескольких местных заводов, в частности компании Comos, которая сегодня является нашим постоянным поставщиком оборудования для свинокомплексов, — делится Максим Басов. — Оценив уровень производства, наши инженеры остались довольны. Возможно, китайское оборудование несколько уступает европейским образцам, но это сполна компенсируется за счет более привлекательной цены. Мы активно используем технику из Поднебесной на свиноводческих комплексах в Приморском крае, где китайцы сильно выигрывают за счет логистики».

Китайское машиностроение обладает огромной производственной мощностью, которая дополняется существенной государственной поддержкой. В Китае находятся заводы-гиганты, копирующие практически все, начиная от ножей и заканчивая сложными технологическими линиями. Ключевые выставки мира также не обходятся без крупных национальных стендов, финансируемых китайским государством.

По этой причине в первой половине 2016 года в России наиболее востребовано оказалось именно китайское оборудование, утверждают эксперты VVS: доля китайских производителей в общем объеме импорта мясоперерабатывающего оборудования составила 67,2% (5590 ед.).

«Китайские аналоги техники, на удивление, получают все большее распространение, — признает руководитель отдела продаж по мясопереработке компании Marel Александр Вандышев. — Оборудование устанавливается не только на малые производства, где крайне важен объем инвестиций, но и в компаниях-грандах, что свидетельствует о существенном улучшении качества китайского оборудования при низкой стоимости». Однако говорить о засильи Китая на рынке оборудования еще рано, уверен специалист.

Того же мнения придерживается и Тимченко из «ПРОДО». Опыта в машиностроении у Поднебесной на сегодняшний день нет, говорит он. И хотя внешне китайские изделия ничем не отличаются от немецких аналогов, если посмотреть на технические характеристики, можно ожидать определенных проблем в эксплуатации. «Китай предлагает оборудование существенно дешевле, однако по уровню точности исполнения, набору полезных функций и надежности в эксплуатации оно заметно уступает европейским лидерам, что делает его использование достаточно ограниченным», — выражает свое мнение директор по производству.

По мнению Натальи Корольковой из МПЗ «Агро-Белогорье», основные причины настороженного отношения потребителей мясоперерабатывающего оборудования к китайским производителям заключаются в отсутствии уверенности в надежности этого оборудования. «Применяемые конструкционные материалы не всегда соответствуют заявленным, плохо налажено гарантийное и послегарантийное обслуживание, отсутствуют современные стандарты управления. Но главное, репутация и стабильность работы компаний-поставщиков остается под вопросом», — объясняет генеральный директор.

Китайское оборудование рано рассматривать серьезно, пусть оно работает в Китае, согласен директор по развитию бизнеса компании «Дымов» Александр Качев. Кстати, крупные китайские производители мясопродуктов часто отдают предпочтения европейским и американским брендам оборудования, добавляет он.

Между тем, по мнению ряда экспертов, китайские технологии быстро прогрессируют. Вполне возможно, что лет через 15 ситуация поменяется, и китайское оборудование будет представлено лучше и востребовано гораздо больше.

От, а до я

«Чего-то прорывного, что полностью изменит наш рынок в ближайшие 10−20 лет, мы не увидим, — уверен Александр Золотавин, Александр Золотавин, региональный представитель компании GEA. — На сегодняшний день мясоперерабатывающая промышленность — одна из отраслей, где используется очень большое количество рабочей силы, что главным образом объясняется сложностью стандартизации сырья. Разве что мясо из пробирки, также известное как культивируемое мясо, может полностью изменить подход к переработке в пользу автоматизации процессов».

Александр Вандышев не сомневается, что мировой рынок будет развиваться в сторону увеличения автоматизации с целью уменьшения производственных затрат и роста производительности при лучшем качестве. А вот что будет результатом этого развития, предсказать сложно. Но рынку нужны качественные системы управления, анализа сырья и готового продукта, планирования производства и автоматизации. «В сфере еще много задач и целей, к которым нужно стремиться», — не сомневается он.

Учитывая тот факт, что в России идет процесс импортозамещения, совершенствование технологического процесса при производстве продуктов невозможно без оборудования, отвечающего современным мировым стандартам. Поэтому, по мнению компании VVS, в ближайшее время его импорт продолжит расти.

Напротив, Алексей Горбатов полагает, что роста спроса на оборудование в ближайшие 2−3 года не предвидится. «Компании, которые перешли на новый технологический уровень, чувствуют себя уверенно, а те, кто этого не сделал, не смогут позволить себе значительных инвестиций», — рассуждает он.

Его позицию поддерживает Сергей Тимченко. «Модернизация производства требует существенных инвестиционных затрат: одна единица современного оборудования для мясопереработки из Европы может стоить от 1−2 до нескольких десятков миллионов рублей», — приводит данные специалист.

«Драйвером роста спроса на новую технику станут крупные мясоперерабатывающие предприятия, которые обладают достаточным залоговым имуществом для обеспечения кредитов. Ведь стоимость и монтаж оборудования составляет около 60% от стоимости проекта», — делает вывод Наталья Королькова.

Сейчас наблюдается тенденция «смены фокуса»: мясопереработчики стали больше обращать внимание не на производителей оборудования из Латинской Америки и Западной Европы, а на их конкурентов из Восточной Европы и России. Как рассказал Александр Вандышев, пару лет назад на рынке преобладали производители из Германии, Голландии и Франции, а также компании-дилеры, которые предоставляли полный спектр оборудования под ключ. Последние были крайне успешными в силу того, что производитель не инвестировал в развитие собственной торговой сети, а только получал прибыль. Но сегодня конкуренция, как и количество проектов в России и СНГ, выросла до критической отметки. Это привело к новой тенденции — открытию собственных филиалов и развитию собственной инфраструктуры как крупными предприятиями, так и более узкоспециализированными компаниями из Восточной Европы. «В основном открытие филиалов стало возможным из-за дешевизны рубля относительно европейской валюты, — отмечает он. — Проще говоря, сейчас инвестировать очень выгодно. И инвестируют много и активно, несмотря на негативные прогнозы всем известных аналитиков и отчетах об оттоках инвестиций из страны. Все это увеличивает количество брендов и, как результат, — количество предложений на российском рынке оборудования».

В тоже время, по его словам, на подъеме находится новый глобальный тренд: объединение компаний в крупные холдинги, которые способны поставлять оборудование на заданных участках от, а до я. За этими компаниями будущее. В 2015 и 2016 году произошло несколько значимых поглощений и объединений. Подобные гранды медленно, но верно начнут вытеснять малых производителей, которые будут вынуждены присоединиться к большим компаниям.