

По данным Минсельхоза на середину декабря, сбор кукурузы составлял 15 млн т против 13 млн т годом ранее, ячменя — 19,1 млн т, что на 0,8 млн т больше показателя 2015-го. «Структура производства зерна будет постепенно меняться. Пшеница, конечно, останется главной агрокультурой, а вот ячмень, который сейчас на второй позиции по объемам, уступит место кукурузе, — считает гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — В структуре экспорта они уже поменялись местами: в сезонах-2013/14 и 2015/16 ячменя было вывезено меньше, чем кукурузы». В этом сельхозгоду ожидается такая же ситуация.