Фото: Е. Стецко
Потенциал экспорта сахара — 350 тысяч тонн
В этом сезоне Россия может экспортировать до 350 тыс. т сахара, такой прогноз озвучил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Ранее Минсельхоз оценивал перспективы вывоза на уровне 200 тыс. тАгроинвестор, январь 2017
Увеличению поставок способствует укрепление мировых цен и рекордное производство сахара в России, которое составит 5,6 млн т. Уровень внутреннего потребления союз оценивает на таком же уровне, при этом около 300 тыс. т сахара будет импортировано, поэтому излишки необходимо вывозить. Однако на темпы отгрузок негативно влияют существующие логистические проблемы, говорит Бодин. Тем не менее, поскольку в перспективе производство в России будет увеличиваться (в 2020 году прогнозируется 6 млн т), станет расти и потенциал экспорта.
Loading...
Написать комментарий