

Увеличению поставок способствует укрепление мировых цен и рекордное производство сахара в России, которое составит 5,6 млн т. Уровень внутреннего потребления союз оценивает на таком же уровне, при этом около 300 тыс. т сахара будет импортировано, поэтому излишки необходимо вывозить. Однако на темпы отгрузок негативно влияют существующие логистические проблемы, говорит Бодин. Тем не менее, поскольку в перспективе производство в России будет увеличиваться (в 2020 году прогнозируется 6 млн т), станет расти и потенциал экспорта.