Статья опубликована в журнале «Агроинвестор» №3 (9910) март 2017
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Об этом в ходе Всероссийского агрономического совещания сказал директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев. По его словам, это связано с определенными успехами отрасли овощеводства.