3 трлн руб. составило производство продукции растениеводства в прошлом году
Фото: Легион-Медиа
Фото: Легион-Медиа
Самообеспеченность по овощам достигла 90%
По итогам 2016 года Россия сократила импорт овощей примерно на 500 тыс. т до 1,16 млн т, в денежном выражении ввоз уменьшился на 46 млрд руб.Агроинвестор, март 2017
Об этом в ходе Всероссийского агрономического совещания сказал директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев. По его словам, это связано с определенными успехами отрасли овощеводства.
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