Молочный сектор продолжает стагнировать

В 2016 году производство молока продолжило снижаться, составив 30,7 млн т (на 0,2% меньше, чем в 2015-м), но при этом товарного сырья стало на 0,9% больше. Тем не менее обеспеченность России товарным молоком остается низкой — около 70%