Статья опубликована в журнале «Агроинвестор» №3 (9910) март 2017
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«Мы самая отстающая отрасль сельского хозяйства», — признал председатель правления Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Андрей Даниленко в ходе VIII съезда ассоциации.