239 кг/чел. составило среднее потребление молока и молочной продукции в 2016 году
Фото: Легион-Медиа
Фото: Легион-Медиа
Молочный сектор продолжает стагнировать
В 2016 году производство молока продолжило снижаться, составив 30,7 млн т (на 0,2% меньше, чем в 2015-м), но при этом товарного сырья стало на 0,9% больше. Тем не менее обеспеченность России товарным молоком остается низкой — около 70%Агроинвестор, март 2017
«Мы самая отстающая отрасль сельского хозяйства», — признал председатель правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко в ходе VIII съезда ассоциации.
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