

Несмотря на общий рост в 2016 году, мировые цены на продовольственные товары остались на уровнях гораздо ниже пиковых значений. И, по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО, в следующее десятилетие они не вернутся к этим показателям. В этом контексте решение об отмене экспортных субсидий, согласованное на 10-й Конференции министров стран-членов Всемирной торговой организации, которая состоялась в декабре 2015 года в Найроби (Кения), может сыграть важную роль, поскольку оно препятствует возобновлению применения этого вида поддержки членами ВТО.