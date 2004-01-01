

«Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее», — пояснил президент Владимир Путин. При этом он отметил, что по мере прохождения инвестиционного цикла «будет либерализоваться и эта часть нашего рынка». Пока же турецкие экспортеры смогут поставлять томаты «в определенное время года», когда российские производители не могут обеспечить потребности внутреннего рынка собственной продукцией.