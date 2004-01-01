

Ее суть в том, чтобы экспортеры зерна работали напрямую с его производителями или их агентами и избегали сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые сейчас зачастую уходят от уплаты 10% НДС. «Участникам оборота сельскохозяйственной продукции выгодно, чтобы все платили равные налоги, чтобы компании осуществляли вывоз и оборот продукции прозрачными методами, чтобы сформировалось нетерпимое отношение к компаниям, получающим конкурентные преимущества за счет уклонения от уплаты налогов, в основном при организации незаконного возмещения НДС», — следует из проекта Хартии.