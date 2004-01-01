

Такой прогноз озвучил глава Минсельхоза Александр Ткачев, выступая с докладом на совещании, посвященном итогам импортозамещения в АПК. По словам министра, девальвация рубля стала дополнительным фактором роста аграрной экономики, создав выгодную ценовую конъюнктуру для российской продукции, однако с начала этого года из-за укрепления рубля ситуация изменилась: отечественные товары становятся менее конкурентоспособными по цене на внешних рынках.