

По данным Росстата, площадь посевов гречихи в 2017 году составила 1,69 млн га, что более чем на 40% превышает прошлогодний показатель и почти на 60% больше прогнозируемых Минсельхозом на этот год 1,06 млн га. Увеличение посевов произошло во всех без исключения федеральных округах. Так, в Сибири площади выросли на 42%, в Приволжье — на 33%, на Урале — на 46%, в ЮФО и ЦФО — на 23% и 47%. Но значительнее всего прибавили Северо-Запад (+59%) и Северный Кавказ (+65%). В Алтайском крае, лидирующем по производству гречихи в стране, агрокультура занимает рекордные 750 тыс. га против 560 тыс. га в 2016-м. А это значит, что итоговый сбор в России может оказаться рекордным. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай гречихи может составить 1,5−1,6 млн т.