

Рекорд по валовому сбору картофеля 2015 года и высокий урожай 2016-го вылились в низкую экономику отрасли в этих сезонах. Поэтому в текущем году сельхозпроизводители изначально были настроены на сокращение площадей агрокультуры. По данным Минсельхоза, в 2017-м картофель был посажен на 297 тыс. га (промышленный сектор), что почти на 14% меньше, чем в прошлом году.