В товарном секторе площади уменьшились на 47 тысяч гектаров
Фото: Grimme
Фото: Grimme
Картофельный недобор. Урожай агрокультуры может сократиться на 3 млн т
После двух высокоурожайных сезонов производство картофеля снизится. Только промышленный сектор из-за уменьшения площадей и неблагоприятной погоды недоберет 900 тыс. т. Но сельхозпроизводителям это только на руку: сокращение сбора будет способствовать росту цен, которые в 2015 и 2016 году были на грани себестоимостиАлена Белая
Агроинвестор, октябрь 2017
Рекорд по валовому сбору картофеля 2015 года и высокий урожай 2016-го вылились в низкую экономику отрасли в этих сезонах. Поэтому в текущем году сельхозпроизводители изначально были настроены на сокращение площадей агрокультуры. По данным Минсельхоза, в 2017-м картофель был посажен на 297 тыс. га (промышленный сектор), что почти на 14% меньше, чем в прошлом году.