

Также в этом году Минсельхоз хочет поддержать экспорт зерна за счет субсидирования железнодорожных перевозок. По словам Ткачева, этот механизм является «более рыночным» и «самым оптимальным». «Мы будем максимально стимулировать экспорт. А значит — есть договоренность и с РЖД, и Минтрансом — мы должны найти порядка 3 млрд руб., чтобы обнулить тарифы на перевозку зерна. Особенно это касается Поволжья, Урала, Сибири, для того чтобы трейдеры, которые возят зерно на экспорт, покупали его именно с этих территорий, отдаленных от портов Новороссийска, юга России и т. д. », — рассказал Ткачев, выступая в Госдуме. По оценке министра, такая мера позволит снять с рынка около 2−3 млн т зерна.