Минсельхоз поддержит экспорт зерна
Правительство определится с мерами стабилизации цен на зерно к октябрю, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, отметив, что планируется использовать все инструменты, прежде всего, закупки в интервенционный фондАгроинвестор, октябрь 2017
Также в этом году Минсельхоз хочет поддержать экспорт зерна за счет субсидирования железнодорожных перевозок. По словам Ткачева, этот механизм является «более рыночным» и «самым оптимальным». «Мы будем максимально стимулировать экспорт. А значит — есть договоренность и с РЖД, и Минтрансом — мы должны найти порядка 3 млрд руб., чтобы обнулить тарифы на перевозку зерна. Особенно это касается Поволжья, Урала, Сибири, для того чтобы трейдеры, которые возят зерно на экспорт, покупали его именно с этих территорий, отдаленных от портов Новороссийска, юга России