 Что происходит с ценами на мясо — Агроинвестор
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Рынки
Что происходит с ценами на мясо
Алена Белая
Агроинвестор
ноябрь 2017
«Агроинвестор» проанализировал ценовые тренды на рынках птицы и свинины. Объемы производства в птице- и свиноводстве продолжают расти, что не может не влиять на стоимость продукции. Однако в этом году складывается неоднозначная ситуация: если цены на мясо птицы продолжают понемногу снижаться, то свинина подорожала. Средние значения стоимости этого вида мяса выросли за год на 3%
журнал «Агроинвестор»
ноябрь 2017
От 97 до 111 руб./кг в октябре стоили живые свиньи в зависимости от региона, а свинина продавалась по цене от 143 до 170 руб./кг
Фото: Легион-Медиа


По данным информационно-аналитического агентства «Имит», с начала 2017 года в центральных регионах страны цены на живых свиней в среднем стали ниже почти на 12% и на начало октября составили 98,9 руб./кг, а свиные полутуши за этот период подешевели на 2% до 156,7 руб./кг. Однако в октябре среднегодовая цена на свиней была выше показателя за соответствующий период в 2016-м на 7,6%, а полутуши стали дороже на 6%. «Больше всего за свиней и полутуши давали в августе 2016 года, в среднем по 117 руб./кг и 172 руб./кг соответственно, а самые низкие цены были мае прошлого года — 91 руб./кг и 135 руб./кг», — обращает внимание старший маркетолог агентства Татьяна Черненко. В мясном птицеводстве схожие тенденции. Тушка бройлера, по оценке «Имит», с начала года подешевела более чем на 9% и в октябре в среднем по России стоила 101 руб./кг. Годом ранее цена на тушки составляла 106,6 руб./кг. По словам Черненко, в 2016-м самыми дешевыми бройлеры были в апреле — 94,6 руб./кг, а самыми дорогими в ноябре и декабре — 110 руб./кг.

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